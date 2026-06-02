曾在日本絕跡！朱鷺重返能登天空 秋篠宮夫婦見證野放

1隻朱鷺在日本石川縣羽咋市野放後展翅飛行。這種曾在日本野外絕跡的珍稀鳥類，近年透過復育計畫重返能登地區天空。（美聯社）

曾一度在日本野外絕跡的珍稀鳥類朱鷺（Crested Ibis），再度飛回石川縣能登地區天空。日本1日在能登半島南部的羽咋市舉行野放儀式，秋篠宮文仁親王與紀子妃親自出席，見證8隻人工繁殖的朱鷺振翅飛向天空，象徵這種消失數十年的鳥類重返故鄉。

於能登半島南部的城市，也是朱鷺過去在日本野外最後被目擊的地區之一。當工作人員打開木製籠舍後，8隻朱鷺陸續飛向天空，現場民眾報以掌聲與歡呼。這也是朱鷺自野外消失後，再度回到這片地區棲息。

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朱鷺原生於東亞地區，以白色羽毛、紅色面部及翅下淡粉橙色羽色聞名，是日本最具代表性的保育鳥類之一。由於過度獵捕及棲地惡化，日本本州地區的朱鷺在1970年代已從野外消失，最後一隻日本原生朱鷺則於2003年在佐渡島死亡。

根據日本環境省資料，日本在1999年展開人工繁殖計畫，成功培育出人工孵化的朱鷺幼鳥。經過多年復育後，日本於2008年首度將人工繁殖個體野放至新潟縣佐渡島。

官方表示，當地野外朱鷺數量目前已增至約500隻。此次在能登地區野放的8隻朱鷺，同樣來自佐渡島保育中心，另有10隻朱鷺正等待未來陸續野放。

震災後希望象徵 居民期待朱鷺重新定居

《美聯社》指出，此次野放也被視為能登地區的重要象徵。當地在2024年元旦遭強震重創，至今仍持續推動重建工作。對不少居民而言，朱鷺重返天空不僅是保育成果，也象徵這片土地逐漸恢復生機。

日本政府希望透過持續復育與棲地保護，讓朱鷺未來能在能登地區建立穩定族群，重現昔日翱翔天空的景象。

日本秋篠宮文仁親王（右二）與紀子妃（右）1日在石川縣羽咋市出席朱鷺野放儀式，見證這種曾在日本野外絕跡的珍稀鳥類重返自然棲地。（美聯社）

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