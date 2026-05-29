無視停火協議！納坦雅胡下令以軍推進 擴大控制加薩70％領土

以色列總理納坦雅胡表示，他已下令以色列國防軍控制加薩走廊70%的領土。（路透檔案照）

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）28日表示，他已下令以色列國防軍控制加薩走廊70%的領土，此舉等於公然無視去年10月生效的停火協議。

法新社報導，根據以色列第12頻道（Channel 12）播出的影片，納坦雅胡在被佔領的約旦河西岸（West Bank）屯墾區一場會議上表示：「我們目前正在擠壓哈瑪斯（Hamas）。我們現在控制加薩走廊60%的領土。」

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他指出，根據停火協議，軍方原本控制加薩50%的地區，「我的指令是推進至...70%」，「我們正從四面八方擠壓他們。剩下的部分我們之後會處理。」

在停火協議的第1階段中，哈瑪斯釋放2023年10月7日突襲以色列時擄走的最後一批人質，以交換被以色列羈押的巴勒斯坦人。

原定涉及哈瑪斯解除武裝，以及以色列逐步撤軍的第2階段過渡期，已停滯數月之久。

根據停火條款，以色列部隊應撤退至所謂的「黃線」後方，這是哈瑪斯控制區與以色列軍隊佔領區之間的分界線。

納坦雅胡曾於5月15日宣布，以色列軍隊已擴大對加薩走廊的控制。他當時表示：「有些人說：撤出，撤出。我們沒有撤出。今天我們控制了...多少？60%。明天我們走著瞧。」

加薩仍深陷於日常的暴力衝突中，以軍與哈瑪斯皆指責對方，違反自10月10日起生效的停火協議。

由哈瑪斯當局運作且其數據被聯合國視為可靠的加薩衛生部指出，自停火以來，以色列已殺害超過900人。

以色列27日表示，繼本月稍早擊斃哈瑪斯武裝兵團在加薩的前任首腦後，已擊斃其新任首領奧德（Mohammed Odeh）。

自哈瑪斯2023年10月襲擊以色列以來，以國便有系統地鎖定哈瑪斯在加薩及整個地區的領袖。奧德是以色列自加薩戰爭爆發以來，聲稱擊斃的第4位艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）首領。

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