美財政部爆高官施壓發行「川普肖像新美鈔」 挑戰這160年禁忌

美國總統川普。（彭博）

美國媒體週四（28日）披露，美國總統川普任命的財政部官員，持續施壓印製美鈔的單位，要求設計一款印有川普肖像的250美元紙鈔。如果此事成真，將是美國160年來首次在鈔票上使用還在世人物的肖像，引發外界熱議。

根據《華盛頓郵報》報導，4名現任與前任雕刻印刷局（BEP）員工透露，美國財政部現任司庫畢奇（Brandon Beach）及其資深顧問布朗（Mike Brown），自去年起多次要求BEP製作一款印有川普肖像的250美元紙鈔設計樣本。

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據稱，畢奇交付給BEP的草圖由英國畫家亞力山大（Iain Alexander）創作，中央是川普肖像，並包含川普與財政部長貝森特（Scott Bessent）的簽名；畫家也證實，曾與川普親自討論並修改設計。

此舉引發內部擔憂，因為根據美國自1866年確立的聯邦法規，明確禁止在流通鈔票上描繪任何在世人物的肖像。雖然去年美國眾議院有共和黨籍議員提議推出此面額新鈔以紀念美國建國250週年，並在新鈔上放川普的肖像，但該法案至今未有任何進展。

對此，財政部發言人回應稱，BEP是針對國會的立法草案進行前瞻性的規劃與審查，若法案正式通過，將主動推進製作。但根據爆料，BEP員工與前局長索利梅（Patricia Solimene）多次向這2名官員說，該計畫在法律與行政程序上極具挑戰，且發行新面額通常需要6到8年的時間。

索利梅更曾明確告知對方，在未獲得法律授權前無法繼續推動。隨後在今年4月27日，身為陸軍退伍軍人且為印刷局首位女性局長的索利梅突然遭到財政部高層調職，她在給同仁的道別信中強調此次調職「並非出自自願」，並表示自己始終捍衛組織價值。其職缺預計將由政務官顧問布朗接任。

對於此人事變動，財政部拒絕發表評論，但發布聲明強調畢奇從未要求員工在國會通過法案前「印製」該款新鈔。與此同時，員工透露印刷局已同意政府的另一項要求，正在印製帶有川普簽名的100美元鈔票，這將是美國歷史上首次有現任總統的簽名出現在紙鈔上。

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