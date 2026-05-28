顛覆認知！實驗證實蚊子大腦受訓後 竟偏好叮咬噴灑防蚊液者

最新研究發現，蚊子可以學習將世界上最常見防蚊液的氣味，與美味的大餐連結在一起；在經過訓練後，牠們甚至更偏好叮咬噴灑過該防蚊液的人。（法新社檔案照）

一項28日發表於《實驗生物學期刊》（Journal of Experimental Biology）的研究成果發現，蚊子可以學習將世界上最常見防蚊液的氣味，與美味的大餐連結在一起；在經過訓練後，牠們甚至更偏好叮咬噴灑過該防蚊液的人。

研究主要作者、法國都爾大學（University of Tours）昆蟲生物學研究所名譽教授拉扎里（Claudio Lazzari）告訴法新社，這項在實驗室「非常特定的條件下」取得的驚人結果，並不質疑防蚊液「敵避」（DEET，待乙妥）的有效性。

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自1940年代在美國被開發以來，這種化合物已拯救無數生命免受蚊蟲叮咬的危害，成為防蚊液的絕對黃金標準，被世界衛生組織（WHO）用來對抗蚊媒疾病的傳播。

不過，拉扎里說，仍需要尋找引發較少過敏、更有效，且對環境友善的新型防蚊液，這意味著必須先弄清楚，昆蟲到底為什麼會對現有的防蚊液如此反感。

拉扎里坦言，他們不知道為什麼DEET這種化合物可以驅蚊，「它們對這些吸血小蟲有毒嗎？它們會阻止蚊子追蹤我們的氣味嗎？還是它們只是聞起來很糟？」

為了進一步瞭解，拉扎里領導的國際科學家團隊採用著名的「巴夫洛夫的狗」（Pavlov's dog）制約反應模式，即狗學會將食物的到來與聲音連結在一起。

在實驗中，蚊子被放入一個網狀布罩內，研究人員提供一袋溫熱的羊血，觀察牠們進食的熱切程度。不出所料，會傳播登革熱、茲卡病毒、黃熱病和屈公病等致命疾病的埃及斑蚊，立刻一擁而上。但當引入DEET的氣味時，蚊子也一如預期迅速退散。

接下來，科學家讓這些蚊子吸食溫血20秒，並在最後10秒釋放DEET。這個步驟重複3次，隨後才讓蚊子單獨暴露在防蚊液的氣味中。

這次，超過60％的蚊子試圖叮咬網布，即使那裡根本沒有血。接著，其中一名科學家向這些受過訓練的蚊子伸出雙手，一隻手是乾淨的，另一隻手塗有DEET，結果這些蚊子更偏好塗有防蚊液的那隻手。

當科學家以糖代替血液重複實驗時，也得到類似結果，因為蚊子在野外主要以植物花蜜為食。

拉扎里和研究共同作者、美國維吉尼亞理工大學生物化學系副教授維諾格（Clement Vinauger）指出，人們通常假設防蚊液有效，是因為其化學成分，但這項研究顯示，對蚊子而言，並非分子本身的化學性質具有毒性，牠們之所以被驅離，是因為牠們如何解讀這些化學資訊。

維諾格表示：「我們所展示的是，蚊子的大腦可以根據經驗改寫這種反應。」「昆蟲學到的東西，與化學物質的作用同樣重要。我認為，這是一次典範轉移。」

拉扎里強調，雖然在實驗中蚊子相對較快受到訓練，但在自然界中，「需要非常特定的條件，才能讓事情以相同方式發生」。他建議，每個人都應該遵循防蚊液的使用說明，因為DEET有各種不同的濃度。

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