中國成都2飯店超噁！客房牙刷拿來刷馬桶 毛巾擦馬桶還擦漱口杯

中國成都2飯店遭記者暗訪，發現有衛生疑慮。（翻攝自都市頻道）

中國成都這2家飯店清潔客房的手法「超可怕」，竟直接把客房內的牙刷拿來刷馬桶、還用同一條毛巾擦拭馬桶跟漱口杯，離譜行徑嚇壞不少網友。日前已遭中國官方通報，約談飯店負責人立即改善，並全面落實內部衛生管理制度。

綜合媒體報導，有中國記者暗中訪查中國成都1家維也納國際酒店直營店，櫃檯稱該店由總部管理，衛生要求也更嚴格。但記者入住後，鏡頭記錄下的畫面卻將這項保證徹底擊碎。

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鏡頭拍下清潔人員在清潔時便宜行事，直接用客房牙刷刷馬桶，用客房毛巾擦馬桶後直接擦漱口杯。當記者明確提出杯子需要消毒、浴巾需要更換的要求，飯店櫃檯均答應並做記錄，表示打掃約需要40分鐘。結果卻只花了7分鐘就掃完房間，然而杯子沒有進行消毒，客房毛巾也未更換，僅折疊後重新放回。

且這並非單一個案，在成都的全季飯店，記者暗訪時拍下離譜一幕，客房清潔人員直接拿起客人使用的牙刷，刷洗漱口杯，清潔後竟直將牙刷放回原處。日常清潔更是敷衍隨意，客用毛巾擦拭臉盆、鏡面與馬桶，標配分色抹布全程閒置未用，甚至還用客房浴巾擦地。

拖把未消毒就直接拖地，整套打掃倉促收尾。店家宣稱嚴守清潔規範、工具分區使用，可是實際操作頻頻違規。光鮮外表下衛生標準形同虛設，潛藏的衛生隱患讓人顧慮重重。

暗訪記者鏡頭拍下，清潔人員便宜行事，直接拿客房內的牙刷，刷完馬桶再放回原位。（翻攝自都市頻道）

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