高市早苗與小馬可仕會談 日菲關係升格為「全面性戰略夥伴」

日本首相高市早苗。（歐新社）

日本首相高市早苗今天與來訪的菲律賓總統小馬可仕舉行會談，雙方同意將日菲關係升格為「全面性戰略夥伴關係」，並正式啟動「軍事情報保護協定」（GSOMIA）談判，以便共享高機密軍事情報。

雙方會談後舉行聯合記者會並發表聯合聲明，內容明載「對東海和南海局勢表示嚴重關切，強烈反對憑藉力量或脅迫片面改變現狀」。

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今年適逢日菲建交70週年，小馬可仕總統與第一夫人26日以國賓身分前來日本進行國是訪問，昨天在皇居接受日本德仁天皇與皇后主持的晚宴招待，今天下午於日本參議院發表國會演說，接著再與高市舉行日菲領袖會談，這是雙方自2025年10月以來第2次舉行領袖會談，菲國總統上次以國賓身分訪是在2015年的艾奎諾三世。

日菲關係在小馬可仕上任後快速升溫，雙方簽署「相互准入協定」（RAA），以便於部隊往來並擴大聯合訓練，彼此升級為「準同盟」關係。其主要背景為中國的威脅，以及對台灣有事的共同擔憂。日本喊出「台灣有事即日本有事」，而小馬可仕日前受訪時也坦言，台海若爆發衝突，菲國恐將「別無選擇」地被捲入。

日菲同為海洋民主國家，共同面臨中國海洋擴張的威脅，小馬可仕今天在日本國會發表的演說中表示，將在維護以規則為基礎的海洋秩序方面，發揮主導性角色。努力確保海洋不是由力量支配，而是持續作為一個開放、安全、並依據規則管理的海域。

菲國是高市推動升級版「自由且開放的印度太平洋」（FOIP）的重要夥伴，雙方一致同意，將日菲關係升格為「全面性戰略夥伴關係」。

會談後，兩國領袖發表共同聲明，內容包括強化廣泛領域合作。在安全保障領域，雙方同意啟動「軍事情報保護協定」（GSOMIA）正式談判。該協定將確保雙方共享防衛相關機密情報時，不會向第三國洩漏。

由於美國也已與菲國簽署GSOMIA。若日本也完成簽署，將形成日美菲三邊框架。日本已向菲國出口警戒管制雷達，未來也可利用菲律賓取得的監視數據進行安全保障合作。

雙方也將防衛裝備出口列為議題，雙方將成立防衛部門工作小組，並將提供「阿武隈級」護衛艦與海上自衛隊教練機「TC90」納入考量。

另外，菲國今年擔任東協（ASEAN）輪值主席國。日本與ASEAN的經濟夥伴協定（EPA）於2008年生效，雙方已互相降低關稅。透過這次會談，日菲同意合作推動這項協定的修訂，並建立可共同採購重要礦物與能源的機制，以因應中東局勢。

菲律賓總統小馬可仕。（歐新社）

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