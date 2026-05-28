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    首頁 > 國際

    普廷拋歐洲談判人選 歐盟外長示警：不要落入陷阱

    2026/05/28 19:16 編譯管淑平／綜合報導
    歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯28日出席非正式外長會。（法新社）

    歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯28日出席非正式外長會。（法新社）

    歐盟應由誰代表參與未來可能的烏俄和談，近日在歐洲國家掀起討論。不過，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）28日警告，歐盟應著重策略，而非人選，若過度執著歐洲「由誰代表」，恐怕正落入莫斯科設下的陷阱。

    法新社、路透28日報導，卡拉斯當天出席在賽普勒斯舉行的歐盟國家外交部長非正式會議前，向記者表示，「這正是俄羅斯希望我們陷入的陷阱，討論誰與他們談，他們甚至已經在挑選誰適合、誰不適合。我們不要走進那個陷阱」。

    在美國最近焦點放在伊朗戰爭之際，基輔正力促歐洲在協助結束烏俄戰爭上，提高著力度。數名歐盟國家領袖最近幾天都對可能由誰代表，與俄國談判發表意見，幾個被點名的人選，包括芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）以及卡拉斯。普廷日前談到與歐洲對話的可能性時，表示德國前總理施若德（Gerhard Schroeder）是他比較屬意的人選。但是此想法在歐洲普遍遭拒絕。

    這次歐盟外長會，首要議程除了討論由誰代表，也包括要談什麼。卡拉斯提醒，「談判向來是團隊努力，有黑臉、有白臉，還有一套談判策略，因此這些實質面更為重要」。立陶宛、愛沙尼亞外長呼應卡拉斯立場，主張歐盟應堅守對莫斯科的紅線，持續支持烏克蘭，不要被談判代表人選問題分散注意力。

    愛沙尼亞外長薩克納（Margus Tsahkna）警告，歐盟若轉向中立調停者角色，而非運用「戰略耐心」維護歐盟和烏克蘭利益，將會犯下錯誤。他表示，當時機成熟，歐洲當然可以找出人選，「但是現在，這正是普廷想把歐洲拉進去的陷阱」；他也提醒，「不論是誰現在想出面，這個人都不會拿到諾貝爾獎，因為不會有任何嚴肅的談判」。

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