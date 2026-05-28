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    拜登總統大選辯論當晚「變了個人」 妻首曝心聲：當時以為他中風了

    2026/05/28 10:53 即時新聞／綜合報導
    拜登妻子吉兒日前受訪時，首度提及當時的大選辯論狀況，她直言當時嚇壞，以為拜登中風了。（路透）

    拜登妻子吉兒日前受訪時，首度提及當時的大選辯論狀況，她直言當時嚇壞，以為拜登中風了。（路透）

    2024年6月美國總統大選辯論，當時的總統拜登與候選人川普進行辯論，但拜登在大眾面前出現語句混亂、眼神空洞狀況，讓其健康議題成為焦點，最後民主黨「換拜」，改由副總統賀錦麗競選，但仍不敵川普；拜登妻子吉兒．拜登（Jill Biden）日前受訪時首度提及當時的辯論狀況，她直言當時以為拜登中風了。

    綜合外媒報導，2024年6月美國總統大選辯論被認為是美國現在選舉史上最具轉折的電視辯論之一，當時81歲的總統拜登在那場辯論中，出現語句混亂、眼神空洞、詞不達意等狀況，在川普強勢表現下更顯得拜登無力。

    美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）日前專訪拜登妻子吉兒，預計週日播出，在釋出的預告訪談中，吉兒首度談及那場辯論，坦言看到丈夫當時的狀況讓她感到相當害怕。

    吉兒直言：「我從未見過他那個樣子。那一刻我真的嚇壞了，我甚至在想，他是不是中風了。」不過吉兒也強調，之後也再也沒看過拜登出現類似狀況。

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