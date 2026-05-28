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    首頁 > 國際

    美司法部調查川普性侵案原告 調查是否有作偽證

    2026/05/28 10:58 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國司法部已對前專欄作家卡洛爾展開刑事調查，調查方向是她是否在其針對美國總統川普的2起民事訴訟中作偽證。（法新社）

    美國司法部已對前專欄作家卡洛爾展開刑事調查，調查方向是她是否在其針對美國總統川普的2起民事訴訟中作偽證。（法新社）

    美國媒體稱，美國司法部已對前專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）展開刑事調查，調查方向是她是否在其針對美國總統川普的2起民事訴訟中作偽證。

    根據《法新社》報導，卡洛爾先前指控川普於1996年時在百貨公司更衣室性侵她，紐約聯邦陪審團2023年5月裁定川普須賠償卡洛爾500萬美元（約台幣1.5億元）。川普駁斥性侵指控，並在社群媒體上稱遭造謠，卡洛爾因此指控他誹謗，紐約曼哈頓聯邦陪審團2024年1月裁定川普須賠償卡洛爾8330萬美元（約台幣26.1億元）。

    美國有線電視新聞網（CNN）和《紐約時報》引述知情人士的話稱，川普曾多次敦促司法部對其政敵採取行動，而此次調查重點是卡洛爾是否曾在訴訟中作偽證。

    《CNN》表示，檢方引用了82歲的卡洛爾在2022年的1份證詞，其中她聲稱自己沒有因提起訴訟而獲得任何外部資金。但後來有消息稱，億萬富翁霍夫曼（Reid Hoffman）

    支付了一些法律費用和開支。

    《紐約時報》指出，由川普任命的聯邦檢察官布特羅斯（Andrew S. Boutros）啟動了這項調查。

    美國司法部目前尚未針對《法新社》報導做出回覆。

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