美三型戰機再轟波斯灣！川普一票否決中俄接管核料

美伊衝突自該波行動以來持續升溫，美軍27日再度出動F/A-18超級大黃蜂等三型主力戰機，於荷姆茲海峽上空擊落4架伊朗無人機並空襲阿巴斯港。圖為2架F/A-18於3月3日從林肯號出發執行美國對伊朗的「史詩怒火」軍事行動。（路透）

就在美伊兩國重啟停火談判之際，荷姆茲海峽再度爆發激烈空戰。美軍27日在擊落多架伊朗自殺無人機並空襲其地面控制站後，美國總統川普在內閣會議上直言，伊朗已處於「油盡燈枯」（negotiating on fumes）的極限狀態。美方強調這波軍事打擊屬於防禦自衛，但此一事態已讓外界高度關注這場「邊打邊談」的博弈走向。

根據《華爾街日報》報導，美國官員證實，美軍27日出動了F/A-18「大黃蜂」、F-16以及最新的F-35閃電二式（Lightning II）等三型主力戰機，在荷姆茲海峽上空擊落4架伊朗單向攻擊無人機。隨後，F/A-18戰機迅速對伊朗南部軍港阿巴斯港（Bandar Abbas）的地面控制站發動精密空襲，在第5架無人機升空前將其徹底摧毀。美方官員強調，此波防禦性打擊主要為保護區域內的美軍與商船安全，並未造成人員傷亡。

請繼續往下閱讀...

川普一票否決中俄接管濃縮鈾 直言不在乎期中選舉

根據《美聯社》報導，川普在白宮內閣會議中，對美伊協議的談判進度表達了強烈信心，但他也一票否決了由第三方接管伊朗濃縮鈾儲備的關鍵替代方案。

依據國際原子能總署（IAEA）最新數據，伊朗目前擁有440.9公斤、純度高達60%的濃縮鈾。美伊協商草案原計畫將這批核原料轉移至與德黑蘭關係親密的第三國，但川普對此公開宣稱，他個人絕不接受由俄羅斯或中國接管這批高度濃縮鈾。

面對年底即將到來的國會期中選舉壓力，川普更是強硬表態「我不關心期中選舉」，堅稱不會為了選情而倉促簽署不完美的協議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法