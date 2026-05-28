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    首頁 > 國際

    孟加拉水牛神似川普網路爆紅　當局出手相救免當祭品

    2026/05/28 04:45 中央社

    孟加拉一頭罕見的白化症水牛因其獨特的金色毛髮，外形神似美國總統川普而在網路上爆紅，並獲得「川普」的綽號。本來牠將成為伊斯蘭忠孝節祭品，但孟加拉當局今天在最後一刻介入，決定不予宰殺。

    法新社報導，穆斯林占多數的孟加拉位於南亞，人口達1.7億，該國將於明天慶祝忠孝節（Eid al-Adha; Feast of the Sacrifice），該節日又稱宰牲節或古爾邦節。

    這頭水牛原定於忠孝節當天獻祭。牠體重將近700公斤，是一隻罕見的白化症水牛，頭頂長著如頭盔般飄逸的淡色毛髮，酷似川普的標誌髮型。

    這頭水牛的前主人米爾達（Zia Uddin Mridha）指出，他的弟弟因這頭水牛擁有「非凡的毛髮」，替牠取名為「川普」。

    米爾達提及，不斷有好奇的訪客湧入，包括社群媒體粉絲、路人與孩童，興致勃勃前來觀看這頭動物。不過，他仍在忠孝節前把這頭水牛賣掉。

    但就在牠即將面臨宰殺的命運前，官方因大批民眾關注引發維安考量而緊急介入，成功救下這隻在網路上爆紅的動物。

    路透社報導，孟加拉內政部長阿邁德（Salahuddin Ahmed）已下令不得宰殺這頭水牛，指示將款項退還給買主，並將牠移送至位於首都達卡的國家動物園。

    孟加拉國家動物園負責人拉曼（Atiqur Rahman）表示，這頭水牛將獲得妥善照顧。他今天告訴法新社：「我們已為這頭白化水牛準備專用棚舍，並安排照護人員。牠將被隔離兩週。」

    每年忠孝節期間，有超過1200萬隻牲畜被宰殺，包括山羊、綿羊、牛與水牛，許多較貧困家庭也因此得以獲得難得的肉食。（編譯：陳正健）1150528

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