為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    歐盟國防主管：歐洲軍工應捨精品迷思改採量大管飽

    2026/05/28 04:54 中央社

    歐盟的國防主管呼籲各國開放軍火庫存，向烏克蘭提供武器支援，並改變過往「精品迷思」的武器生產模式，改採「夠用就好」路線來提升產能。

    歐盟執行委員會防衛事務執行委員庫比柳斯（Andrius Kubilius）告訴英國金融時報：「各國政府應開放自己的武器庫存，提供烏克蘭所需的裝備。」

    曾任立陶宛總理的庫比柳斯也警告，歐洲在飛彈製造方面已落後於俄羅斯與烏克蘭，原因是歐洲企業生產的都是過於精密、昂貴且難以提高產量的武器。

    他說：「歐洲人做的是所謂量身訂做（haute couture）式的武器。技術非常複雜、非常先進及昂貴，但完全無法快速擴產。而烏克蘭人則生產的是歐洲產業所謂夠用就好（good enough）的武器。」

    負責推動歐盟強化歐洲國防工業基礎的庫比柳斯表示，歐洲必須學習烏克蘭戰時的生產方式，轉向更便宜、能快速大量製造的武器系統。

    他指出，烏克蘭已開始生產自有的Flamingo巡弋飛彈，今年預計可生產約700枚，相較之下歐盟一年這類飛彈的產量不到300枚，俄羅斯則達到1200枚。

    庫比柳斯認為，烏克蘭可以利用歐盟近期批准的一項900億歐元貸款中的600億軍備資金，從歐盟庫存中購買所需武器，武器供應商則可以利用這筆資金再投資擴產或補充庫存。

    當前歐盟準備推出一系列政策，意在提升國防生產能力並一改歐洲軍工產業各行其事的狀態。歐盟預計7月提出建立讓市場更加整合的計畫。

    相關計畫將處理各國不同法規與採購制度所造成的破碎化問題，制度各自為政實際上限制國防市場運作，並阻礙跨國軍工合作。

    改革內容還將包括技術層面的障礙，例如測試與認證的相互承認，以及簡化軍事零組件在歐盟內部流通的許可制度，這些制度在各成員國之間並不一致。（編譯：陳亦偉）1150528

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播