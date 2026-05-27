川普80大壽開挖白宮南草坪 建八角籠辦格鬥賽迫使G7改期

多架重型起重機與工程設備於26日在白宮南草坪進行搭建作業。該工程預計在6月14日川普80大壽當天，打造出一座容納5000人的臨時「UFC Freedom 250」格鬥賽場。（彭博）

為了慶祝美國建國250週年與總統川普的80歲大壽，美國聯邦政府即將在6月14日於白宮舉行史無前例的「終極格鬥冠軍賽」（UFC）。多架重型起重機與大型工程設備已於5月25日進駐白宮南草坪展開開挖與搭建作業，準備在總統府正前方打造一座擁有5000個座位的臨時露天競技場與八角籠格鬥場。

根據英國《衛報》報導，多輛工程重載機具已在白宮草坪上展開鋼架與巨大拱門安裝作業。這座即將於「國旗日」兼川普生日當天啟用的八角鐵籠格鬥空間，周邊將環繞紅、白、藍主題舞台，上方設有星條旗圖案的27公尺巨型拱門，並配備兩面超大LED螢幕進行實況轉播。UFC官方透露，為了這場定名為「UFC Freedom 250」的歷史性賽事，預計將發放高達8.5萬張免費門票，並在現場配置大型行進樂隊演奏。

請繼續往下閱讀...

川普與UFC總裁私交甚篤促成白宮鐵籠戰

這項在白宮舉辦職業格鬥賽的構想，源於川普身為綜合格鬥（MMA）狂熱粉絲，且與UFC總裁懷特（Dana White）私交甚篤。儘管該賽事規模較最初宣稱的2.5萬人有所縮水，但目前公佈的出賽名單依舊包含兩場核心世界冠軍戰。這也是白宮史上首度將南草坪變身為職業體育競技場，為川普個人的80大壽增添不對稱的視覺反差。

這場極具爭議的白宮格鬥賽，其產生的外交波折已波及國際政壇。美國媒體《每日野獸》（The Daily Beast）報導指出，法國政府為了配合這場川普大壽與格鬥賽事，不得不將今年主辦的七大工業國集團（G7）高峰會日程進行調動，以防各國領袖的元首外交行程與白宮大壽相衝突。目前白宮與法方均未對此項外交時程調整做出進一步的正式回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法