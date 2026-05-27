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    不滿客人自稱台灣人！中國女實習生當場開嗆 下場曝光急討拍

    2026/05/27 13:34 即時新聞／綜合報導
    泰國櫃台服務人員示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

    泰國櫃台服務人員示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

    一名在泰國實習工作的中國女子，因不滿顧客表明「我來自台灣而非中國」，竟當場高聲開嗆「台灣人就是中國人」，遭到台灣遊客當面投訴。事後該女子面對泰國經理約談，仍強硬堅稱「我首先是一個中國人，然後才是我自己」，最終被調離前線，只能在社群討拍。

    加拿大約克大學副教授沈榮欽在臉書發文表示，一名中國人在泰國工作時，因為聽到顧客說中文，便問道：「你來自中國嗎？」顧客回答：「不是，我來自台灣。」這引發該位中國服務人員強烈不滿，高聲駁斥台灣人：「台灣屬於中國，台灣人就是中國人。」最後來自台灣的顧客，受不了這位服務人員的態度，便當面投訴了她。

    泰國經理曾傳訊息提醒該名實習生，注意服務顧客時應注意用詞和態度，保持禮貌與冷靜，並使用合適的語言，這樣才能為學生（顧客）和團隊維持正向的環境，並謝謝她的理解與配合。但該女子毫無悔意，僅承認自己的聲音是有些大聲，但是身為中國人，她不會承認反駁「台灣不是中國」這個事實是錯誤的行為，她可以道歉，但絕不會因為反駁「台灣不是中國的」而道歉。

    該名中國女子隔天便被泰國經理約談，她堅稱「自己首先是一個中國人，然後才是我自己」，所以遇到這種事情一定會反駁。最後經理眼見無法說服她，只得將她調離服務現場，不再接觸顧客，這位中國人於是開直播討拍，並擔憂自己的實習工作可能不保。

    沈榮欽強調，問題很清楚，工作場所有其規範，服務人員不該將自己的政治意識型態帶入不相關的工作中，而認為因此有權不必遵守工作規範，硬要客人服膺其政治意識型態，只因為「我首先是一個中國人，然後才是我自己」。

    對於近期馬英九基金會內部風暴越演越烈，沈榮欽也有感而發地表示，認為不需要在馬英九的生病上做文章，不代表不能評價馬英九的施政傷害。認為只有一種規範立場，才是錯誤的，「我從來批評馬英九是台灣民主化以來最無能的總統，但是這和我認為不必在他的生病上做文章，兩者並無衝突。」

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