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    首頁 > 國際

    台男「曼谷運毒3公斤」闖關日本秒被逮 市價逾3000萬

    2026/05/27 13:22 即時新聞／綜合報導
    一名35歲台灣籍男子，把3公斤多、市價高達近1.6億日圓的毒品，藏進行李中的茶葉罐與即溶咖啡包，企圖闖關日本失敗被捕。（圖擷取自「門司稅關福岡機場稅關支署」）

    一名35歲台灣籍男子，把3公斤多、市價高達近1.6億日圓的毒品，藏進行李中的茶葉罐與即溶咖啡包，企圖闖關日本失敗被捕。（圖擷取自「門司稅關福岡機場稅關支署」）

    日本福岡縣警方透露，近期在福岡國際機場查獲一起毒品走私案，並逮捕一名35歲台灣籍男子，他涉嫌把3公斤多、市價高達近1.6億日圓（約新台幣3212萬）的毒品，藏進行李中的茶葉罐與即溶咖啡包，企圖闖關入境，所幸被海關人員當場攔截，目前警方正在追查其背後是否有國際販毒集團操控。

    綜合日媒體報導，福岡縣警方與門司稅關昨（26）日通報這起事件，根據福岡縣警藥物槍械對策課調查，涉案的台男張澤偉（音譯，チャン・ツェ・ウェ），自稱是一名司機。本月10日，張男將總量3公斤以上的安非他命（覚醒剤，也稱冰毒），夾藏在隨身行李的泰國茶葉罐與即溶咖啡包內，從泰國曼谷搭機飛抵日本福岡機場。

    福岡機場海關透露，他們搜查張男2個行李箱察覺異狀，最終搜出了大量被分裝好的毒品，立即將他攔截扣押。門司稅關的負責人則指出，這批毒品的外觀包裝，與市面上販售的同款商品一模一樣，一般人難以立即發現，具有非常高度的隱匿性。基於查緝安全，官方並未進一步透露查獲時的具體細節。

    報導指出，這批毒品若流入日本市面，末端售價推估高達近1.6億日圓，福岡機場稅關支署等單位已於26日當天，正式依違反《關稅法》罪嫌向檢方告發張男，不過張男接受警方偵訊時，全盤否認走私毒品，堅稱自己只是幫忙從泰國帶貨，完全不知道自己的行李藏有市值驚人的毒品。

    由於毒品數量龐大，且包裝手法極其精密，明顯超過個人使用範疇，警方研判張男背後極可能有熟稔台、泰、日三地的組織性跨國販毒集團在指導操作，目前已和海關成立專案小組，持續追查這批毒品的上游來源，以及在日本的接頭黑幫。

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