深陷「坦克日」風暴 南韓星巴克銷售額暴跌26.3％

南韓星巴克引發「坦克日」爭議後，銷售額暴跌26.3％。首爾星巴克招牌示意圖。（美聯社）

南韓星巴克在「5‧18」光州民主化運動46週年推出「坦克日」促銷隨行杯，引發各界痛批與抵制，18日至24日的1週銷售額為236.9億韓元（約新台幣4.96億元），比前1週少了84.7億韓元（約新台幣1.77億元），整整暴跌26.3％。

據《韓聯社》報導，AI科技公司IGAWorks今（27日）發布統計資料，其中顯示南韓星巴克11日至17日收到的款項為321.6億韓元（約新台幣6.73億元），18日至24日就減少至236.9億韓元，跌幅為26.3％。

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南韓星巴克母公司新世界集團的會長鄭溶鎮，26日舉行道歉記者會時提到了銷售額下降的狀況，因此受到外界關注。另外，18日至24日南韓星巴克APP的新安裝量為3萬6994次，比11日至17日的4萬8441次減少1萬1447次，跌幅23.6％。

南韓星巴克APP每週活躍用戶量，則從390萬3668人增至408萬5740人，不過這應該是爆發「坦克日」爭議後，用戶登入APP來查看公告、優惠券、儲值餘額，才會出現活躍用戶增加的情況。

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