為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    俄中威脅與日俱增 英國資通情報首長示警

    2026/05/27 12:54 即時新聞／綜合報導
    英國GCHQ首長基斯特-巴特勒將於當地時間27日舉行的演講提到中俄威脅。（美聯社）

    英國GCHQ首長基斯特-巴特勒將於當地時間27日舉行的演講提到中俄威脅。（美聯社）

    英國資通訊領域的情報安全機關「政府通訊總部」（GCHQ）首長基斯特-巴特勒（Anne Keast-Butler）將於當地時間27日舉行演講，GCHQ辦公室提到，基斯特-巴特勒在講稿中警告，俄羅斯正在「無情地」攻擊英國和整個歐洲的關鍵基礎設施和民主制度；此外，英國對中國維持技術領先的窗口也正在縮小。

    綜合外媒報導，基斯特-巴特勒將於英國時間27日於布萊切利莊園（Bletchley Park）舉行GCHQ年度講座，根據演講稿摘要，基斯特-巴特勒提到，英國正處於充滿不確定性的新時代，隨著中俄兩國駭客不斷攻擊，她所看到的誤判風險也已經達到前所未有的高度。

    基斯特-巴特勒特別強調由俄羅斯構成的廣泛威脅，俄國正不遺餘力地攻擊英國的關鍵基礎設施、民主制度、供應鏈與公眾信任。基斯特-巴特勒在講稿中指出，烏俄戰爭期間，俄羅斯曾對英國等盟國發動破壞和擾亂行動，舉例來說，有不明人士在DHL包裹中放置燃燒彈，一枚在德國萊比錫被引燃，另一枚在英國伯明罕一處倉庫被引燃，這兩枚包裹都是從歐洲空運而來。

    針對中國所帶來的挑戰，基斯特-巴特勒在講稿中提到，中國現在已經成為科技強權，他們的情報、網路及軍事機構均具備高度先進的能力，人工智慧（AI）的快速發展，代表著英國及盟國維持技術領先的時間窗口正不斷縮小。基斯特-巴特勒在演講中也會強調，當前英國正處於「關鍵的轉折時刻」，原因在於英國的對手越來越肆無忌憚。

    GCHQ年度講座將在布萊切利莊園舉行，GCHQ於二次世界大戰期間以布萊切利園作為秘密基地，專門破解納粹德軍密碼。（美聯社）

    GCHQ年度講座將在布萊切利莊園舉行，GCHQ於二次世界大戰期間以布萊切利園作為秘密基地，專門破解納粹德軍密碼。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播