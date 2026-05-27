俄中威脅與日俱增 英國資通情報首長示警

英國GCHQ首長基斯特-巴特勒將於當地時間27日舉行的演講提到中俄威脅。（美聯社）

英國資通訊領域的情報安全機關「政府通訊總部」（GCHQ）首長基斯特-巴特勒（Anne Keast-Butler）將於當地時間27日舉行演講，GCHQ辦公室提到，基斯特-巴特勒在講稿中警告，俄羅斯正在「無情地」攻擊英國和整個歐洲的關鍵基礎設施和民主制度；此外，英國對中國維持技術領先的窗口也正在縮小。

綜合外媒報導，基斯特-巴特勒將於英國時間27日於布萊切利莊園（Bletchley Park）舉行GCHQ年度講座，根據演講稿摘要，基斯特-巴特勒提到，英國正處於充滿不確定性的新時代，隨著中俄兩國駭客不斷攻擊，她所看到的誤判風險也已經達到前所未有的高度。

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基斯特-巴特勒特別強調由俄羅斯構成的廣泛威脅，俄國正不遺餘力地攻擊英國的關鍵基礎設施、民主制度、供應鏈與公眾信任。基斯特-巴特勒在講稿中指出，烏俄戰爭期間，俄羅斯曾對英國等盟國發動破壞和擾亂行動，舉例來說，有不明人士在DHL包裹中放置燃燒彈，一枚在德國萊比錫被引燃，另一枚在英國伯明罕一處倉庫被引燃，這兩枚包裹都是從歐洲空運而來。

針對中國所帶來的挑戰，基斯特-巴特勒在講稿中提到，中國現在已經成為科技強權，他們的情報、網路及軍事機構均具備高度先進的能力，人工智慧（AI）的快速發展，代表著英國及盟國維持技術領先的時間窗口正不斷縮小。基斯特-巴特勒在演講中也會強調，當前英國正處於「關鍵的轉折時刻」，原因在於英國的對手越來越肆無忌憚。

GCHQ年度講座將在布萊切利莊園舉行，GCHQ於二次世界大戰期間以布萊切利園作為秘密基地，專門破解納粹德軍密碼。（美聯社）

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