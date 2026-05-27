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    首頁 > 國際

    哈瑪斯新軍事指揮官接班僅11天 遭以軍鎖定空襲

    2026/05/27 12:03 編譯陳成良／綜合報導
    左為5月15日遭以軍擊斃的前卡桑旅指揮官哈達德（Izz al-Din al-Haddad），右為接掌其職務僅11天、於5月26日再度遭到以軍鎖定空襲的新任軍事指揮官奧德（Mohammed Odeh）。（翻攝自以色列國防軍推特）

    左為5月15日遭以軍擊斃的前卡桑旅指揮官哈達德（Izz al-Din al-Haddad），右為接掌其職務僅11天、於5月26日再度遭到以軍鎖定空襲的新任軍事指揮官奧德（Mohammed Odeh）。（翻攝自以色列國防軍推特）

    以色列軍方26日對迦薩市發動空襲，目標直指哈瑪斯（Hamas）新任軍事指揮官奧德（Mohammed Odeh）。奧德接替前任指揮官職務僅短短11天，即遭到以軍情報單位鎖定轟炸。這項軍事行動顯示，以色列正對哈瑪斯高層進行高強度的定點清除。

    據多家以色列媒體報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與國防部長卡茲（Israel Katz）發布聯合聲明證實，以軍在兩人指示下對迦薩西區里馬爾（Rimal）社區的一棟建築展開空襲。聲明指出，奧德是哈瑪斯軍事分翼「卡桑旅」（al-Qassam Brigades）的新任指揮官，更是2023年10月7日襲擊事件的情報負責人。

    當地救援機構表示，這場空襲造成至少3人死亡與20人受傷，奧德目前生死未卜。

    奧德在哈瑪斯內部具備深厚的情報與軍事實務背景。根據沙烏地阿拉伯媒體《中東報》（Asharq Al-Awsat）報導，在多名哈瑪斯高層相繼遭擊斃後，奧德曾協助重整內部組織架構。前任軍事指揮官哈達德（Izz al-Din al-Haddad）於5月15日遭以軍擊斃後，奧德隨即接掌兵權，但上任僅11天便成為空襲目標。

    自2023年10月7日襲擊事件以來，以色列情報與軍事單位持續針對哈瑪斯與真主黨（Hezbollah）的高階領袖進行跨國追緝。包含哈瑪斯前政治局領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）與辛瓦（Yahya Sinwar）皆已先後遭擊斃。納坦雅胡與卡茲在聲明末尾強調，針對參與襲擊的人員，以色列會持續進行追捕行動。

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