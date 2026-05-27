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    首頁 > 國際

    終於笑了！北韓歡慶女足奪冠 「比賽地點」遭官媒封殺

    2026/05/27 13:05 即時新聞／綜合報導
    北韓女足「我故鄉」26日搭機返抵平壤國際機場，北韓官方特別舉行了盛大的歡迎儀式，隊職員紛紛笑逐顏開。（法新社）

    北韓女足「我故鄉」26日搭機返抵平壤國際機場，北韓官方特別舉行了盛大的歡迎儀式，隊職員紛紛笑逐顏開。（法新社）

    北韓女足「我故鄉」隊（Naegohyang Women's FC）近日在亞足聯（AFC）女子冠軍聯賽中奪冠。北韓官媒報導，「我故鄉」26日搭機返抵平壤國際機場，北韓官方特別舉行了盛大的歡迎儀式，隊職員紛紛笑逐顏開。

    本月23日，「我故鄉」在南韓水原市綜合體育場（Suwon Sports Complex Stadium）舉行的亞足聯（AFC）女子冠軍聯賽決賽中，以1比0擊敗日本代表「東京綠茵美莎」隊（Tokyo Verdy Beleza）奪冠，是8年來首支踏上南韓土地的北韓運動隊伍。

    《韓聯社》報導，北韓勞動黨、政府、體育界高層和選手家屬於26日赴平壤國際機場迎接「我故鄉」歸國。隨後，隊職員搭上以大量鮮花包覆的巴士駛入平壤市區，北韓民眾亦夾道歡迎，熱烈祝賀其凱旋。

    報導稱，勞動黨發布的照片中，可見「我故鄉」隊職員在平壤國際機場手抱花束、微笑前行，與他們24日經南韓仁川國際機場離境時目不斜視、面無表情的景象，形成鮮明對比。

    《勞動新聞》介紹了準決賽和決賽的比賽結果，但並未提及兩場比賽在南韓舉行。

    成立於2012年的「我故鄉」拿下冠軍後，確定取得2027年女足世界盃錦標賽（FIFA Women's World Cup）參賽資格。女足是北韓在國際表現最佳的運動項目之一，女足國家隊經常參加最高階的亞洲或世界級賽事。

    北韓女足「我故鄉」隊職員26日搭乘以大量鮮花包覆的巴士駛入平壤市區，北韓民眾夾道歡迎。（法新社）

    北韓女足「我故鄉」隊職員26日搭乘以大量鮮花包覆的巴士駛入平壤市區，北韓民眾夾道歡迎。（法新社）

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