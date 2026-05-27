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    首頁 > 國際

    美國女子加油站外等紅燈遭槍擊！開槍兇手是一隻狗

    2026/05/27 13:08 即時新聞／綜合報導
    一隻狗狗誤觸板機導致槍枝走火。（示意圖，非新聞當事狗）

    一隻狗狗誤觸板機導致槍枝走火。（示意圖，非新聞當事狗）

    「碰！」一聲巨大槍響瞬間震驚整條街。美國內布拉斯加州日前發生一起槍擊案，警方接獲報案指稱，一間加油站外傳出槍響，附近車上一名女性受傷。警力趕到現場調查後，赫然發現開槍的「兇手」竟然是一隻狗，讓在場所有人當場傻眼。

    綜合外媒報導，這起離奇事件發生在內布拉斯加州的斯科茨布拉夫鎮（Scottsbluff）。警方獲報後立刻抵達現場調查，發現一輛停在加油站內超商附近的皮卡車車門有彈孔痕跡，一名在附近等紅燈的女子手臂則被霰彈槍彈丸擊中。

    警方進調查指出，該皮卡車車主進入加油站的商店後，把狗狗留在車上，另外一名同車乘客則是下車待在副駕駛側車門附近。警方進一步調查發現，開槍兇手就是皮卡車內的狗狗，這隻好動的狗狗因為想從後座的左邊換到右邊，在車內開心地跳來跳去。怎料，這隻狗踩著踩著，竟然意外觸動了放在車內已上膛的霰彈槍扳機，導致車輛受損。而皮卡車附近一名正在等紅綠燈的女子伸出車窗外的右手臂上部，也被一顆飛出去的彈丸擊中。

    報導指出，受害者目前已被送醫治療，所幸傷勢並不嚴重，而在內布拉斯加州，將上膛的霰彈槍放在車上已屬違法行為，當地警局將繼續調查釐清，而主人可能將面臨究責。

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