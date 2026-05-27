印度47.6度極端高溫熱死人 雞蛋落地可變熟 科學家估未來會更加嚴重

印度近日出現攝氏47.6度的極端高溫，當地也出現大量與中暑相關的死亡案例。（美聯社）

近日天氣持續炎熱，而在國外高溫也屢破紀錄，印度近日就出現攝氏47.6度的極端高溫，導致當地出現大量與中暑相關的死亡案例，炙熱天氣也讓路面溫度高得嚇人，若將生雞蛋打在地面上，甚至只要3分鐘的時間就會變熟。

印度連日飆高溫，過去兩天印度氣象局對全國大部分區發布多條紅色、橙色和黃色高溫警報，其中印度西北部和中部大部分地區，以及北方邦和印度半島東部和北部部分地區的氣溫高達攝氏43至47度，且北方邦和馬哈拉什特拉邦在25日更出現攝氏47.6度的高溫，科學家更警告，印度很可能面臨更嚴峻的高溫天氣。

請繼續往下閱讀...

印度氣象局也預測，未來3到4天包含印度中部和西北部地區將持續高溫，且印度東部及其鄰近的半島地區也將持續高溫。《中央社》報導指出，印度5月中就熱得像蒸籠，路面的溫度也高得嚇人，民眾為求降溫潑下的水，1分鐘內就會全部蒸發，若將生雞蛋打在地上，只要3分鐘的時間就會轉熟。

外媒報導提到，印度大部分地區的白天溫度維持在攝氏40至47度之間，且夜間氣溫也持續偏高，尤其是在城市地區，高於正常水平的夜間氣溫會阻礙降溫，形成城市熱島效應。這樣的情況也有別於傳統的「白天熱，夜晚涼」模式，而是進階為晝夜複合型熱浪，這也讓民眾睡眠品質大受影響，在2天內就有超過40起與中暑相關的死亡案例。

世界衛生組織前首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）也示警，未來幾年高溫天氣可能會更加嚴重，對生命和生計都構成威脅。她也直言「目前看到的溫度已經非常接近人類的耐受極限」。她先前也曾對媒體表示，雖然因為缺乏記錄無法獲得確切數字，但已有數百人死於極端高溫，且有數百萬人受到影響，包含因此生病或無法工作。

斯瓦米納坦也呼籲當局，應採取超越衛生部門的行動，採取多部門聯合應對高溫的措施。她也指出，印度需要重新審視其對熱浪的定義。

印度近日出現攝氏47.6度的極端高溫，當地也出現大量與中暑相關的死亡案例。（圖擷自「India Meteorological Department」X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法