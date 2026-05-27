通勤族崩潰！首爾高架橋坍塌 南韓高鐵逾百班次停駛、普通列車也遭殃

通勤族崩潰！首爾高架橋坍塌 南韓高鐵逾百班次停駛、普通列車也遭殃2026/05/27 13:13 即時新聞／綜合報導
南韓首爾西大門區西小門高架橋拆除現場，26日下午部分橋面坍塌，造成嚴重傷亡。（美聯社）
南韓首爾西大門區西小門高架橋拆除現場，26日下午部分橋面坍塌，造成嚴重傷亡。受事故影響，南韓鐵道公社（KORAIL）27日調整了部分列車營運狀態，高速鐵路（KTX）逾120班次停駛，部分普通列車則停駛或變更營運範圍，讓當天通勤旅客大受影響。
韓聯社報導，南韓鐵道公社表示，26日下午2時32分左右，首爾西大門區西小門高架橋拆除現場發生坍塌事故，首爾市政府等相關單位正緊急展開搶修。
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坍塌事故導致首爾站至新村站的列車線路斷電，首爾站至幸信站的KTX區間、首爾站至水色站京義線區間暫停營運。南韓鐵道公社預估首爾市政府搶修工作耗時較久，27日宣布上述路線維持停運。
此外，27日上午5時13分，從首爾站出發前往釜山的KTX一號列車等、逾120班次KTX列車中斷營運，涵蓋京釜線、湖南線、京田線、東海線等。
南韓鐵道公社將在搶修工作結束後，檢查各線路的供電情況，決定是否恢復列車營運。