美國紙漿廠化學槽劇烈爆炸 至少1死、多人受傷失蹤

美國華盛頓州西南部1間紙漿工廠在26日發生化學儲存槽爆炸事故。（路透）

美國華盛頓州西南部1間紙漿工廠在26日發生化學儲存槽爆炸事故，目前至少造成1人死亡、多人受傷，且仍有失蹤者尚未尋獲。

綜合外媒報導，此事件發生在位於華盛頓州西南部的遠野市（Longview），日本製漿造紙與液體包裝公司「Nippon Dynawave Packaging」廠區的1座化學品儲存槽在當地時間26日上午7點15分破裂，隨後發生爆炸並坍塌，導致廠區人員死傷。

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當局與廠方證實至少有10人受傷，不過詳細死傷人數與失蹤人員數量不明，仍有待清查。考利茲郡（Cowlitz）消防局長戈德斯坦（Scott Goldstein）指出，官員們已經確認有人死亡，但確切數字尚未確定，9名傷者中包括工廠員工及1名消防員，傷勢從「危急到輕微」不等，包括燒傷和吸入性損傷。

位於遠野市的「PeaceHealth聖約翰醫療中心」證實，該院收治9名傷者，其中1人不幸身亡，有2人轉院，另有6人狀況良好。遠野市消防局26日晚間表示，爆炸發生數小時後，坍塌的儲存槽內仍有部分液體殘留，這使得救援人員難以接近現場。

儲存槽內存有名為「白液」的化學溶液，白液是用於製造紙漿、由氫氧化鈉和硫化鈉組成，「白液」具有腐蝕性，能用來分解木材。

???????? Multiple people killed and injured, others missing in "major chemical explosion" at Nippon facility in Longview, Washington state, fire officials say. pic.twitter.com/Q4nrNN1oJv — CAIN （@66cain92） May 26, 2026

救難單位持續在現場進行搜救。（路透）

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