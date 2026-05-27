上次是「午夜重錘」！川普重返大衛營召開內閣會議 美官員：聚焦伊朗

白宮官員透露，美國總統川普預計27日在大衛營召開罕見的內閣會議。（歐新社資料照）

美國國務卿魯比歐26日表示，與伊朗達成停火協議可能仍需要「幾天時間」，協議預計終結敵對行動，並促使荷姆茲海峽恢復通行；與此同時，1名白宮官員透露，總統川普預計27日在總統度假地點大衛營（Camp David）召開罕見的內閣會議。

綜合媒體報導，正訪問印度的魯比歐26日告訴記者，「今天在卡達有一些談判正在進行，所以我們會看看是否能取得進展。我認為雙方目前主要在就初始文件中的具體措辭進行反覆磋商，所以還需要幾天時間。」

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此前衝突雙方均曾表示，針對一項初步協議已有進展，該協議將終止敵對行動，並促使荷姆茲海峽恢復通行。同時，初步協議將給予談判人員60天時間，以處理更複雜的議題，包括伊朗核子計畫。

魯比歐同天強調，荷姆茲海峽必須暢通。「那裡發生的事情是非法的，對世界來說是不可持續和不可接受的。」

與此同時，1名白宮官員表示，川普預計27日在總統度假地點大衛營（Camp David）召開罕見的內閣會議。與歷任總統相比，川普鮮少踏足這個位於馬里蘭州山區的靜僻度假地點，凸顯此次討論的敏感性。

伊朗議題將成為這次會議討論焦點，所有內閣成員預料都會出席。民生經濟也被列入討論議程內。川普近日表示，華府與德黑蘭已接近達成協議，但談判依舊緊張，他警告可能再次重啟對伊朗空襲行動。

這將是川普重返白宮以來第二度造訪大衛營，第一次是去年6月美國對伊朗核設施展開「午夜重錘行動」的數日前。

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