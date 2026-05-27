川普接受年度健檢 報告檢查結果「完美無缺」

川普26日接受年度定期健康檢查，檢查結束後川普聲稱：「一切檢查結果都完美無缺。」（美聯社）

美國總統川普下個月將滿80歲，過去一年來川普似乎身體微恙，也讓他的健康狀況持續受到公眾關注。川普26日前往華特里德國家軍事醫學中心（WRNMMC）接受年度定期健康檢查，檢查結束後川普聲稱：「一切檢查結果都完美無缺。」

綜合外媒報導，川普在展開第二任期前，就針對前總統拜登的健康狀況與反應能力多有批評，時常自詡自己比拜登更加活力充沛。不過近期照片顯示，川普頸部出現斑駁紅疹，加上去年7月曾有影像拍到他腳踝腫脹、手部瘀青疑似以化妝遮蓋等狀況，加深外界對其健康狀況的疑慮。而當時白宮新聞秘書李威特則說，川普的腿部腫脹是由一種「常見的靜脈疾病」引起的，而他的手是因為與許多人握手而瘀傷。

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在健康檢查結束後，川普在「真實社群」（Truth Social）發文表示：「剛剛在華特里德國家軍事醫學中心完成了我的半年例行體檢。一切檢查結果都非常完美。感謝優秀的醫師和工作人員！現在正返回白宮。」而川普在文中並沒有透露體檢的相關細節。

川普上次進行排定的年度健康檢查是在去年4月，不過在去年10月時，川普在未事先對外通知的狀況下去照核磁共振（MRI），事後白宮也稱那次是「年度體檢」，川普當時則說核磁共振檢查顯示他的心血管健康「絕佳」。

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