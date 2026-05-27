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    誤闖平交道？比利時火車撞校車釀4死 鐵路公司：司機急煞仍猛烈撞擊

    2026/05/27 08:08 即時新聞／綜合報導
    比利時1列火車26日在北部布根豪特平交道撞上1輛校車，巴士車身嚴重扭曲變形。（法新社）

    比利時1列火車26日在北部布根豪特平交道撞上1輛校車，巴士車身嚴重扭曲變形。（法新社）

    比利時當局表示，1列火車26日在北部布根豪特（Buggenhout）平交道撞上1輛學校小型巴士，造成4人喪生，包括2名特教學生。

    路透報導，事故發生於26日上午，地點靠近布根豪特車站，距離布魯塞爾以北約23公里。事發時，巴士正載著7名學生前往學校。

    比利時檢方表示，罹難者除了12歲和15歲的特教學生外，還包括49歲的巴士司機，以及27歲女性隨車人員；另有5名男學生重傷。檢方已就此展開調查。

    事故現場可見1輛白色小型巴士翻倒在鐵軌旁，車身嚴重扭曲變形。

    警方發言人表示，事故發生時，平交道安全柵欄已經放下。目前尚不清楚該車是如何穿越柵欄、駛入列車行進路線。列車上約100名乘客未傳出重大傷亡。

    檢方表示，將對巴士司機的遺體進行驗屍；列車司機的毒品與酒精檢測結果則呈陰性。

    布根豪特市長赫曼斯（Geert Hermans）表示，當地將開放弔唁。赫曼斯說：「我們呼籲各界對罹難者家屬展現必要的克制與冷靜。」

    當地公共運輸業者德萊恩（De Lijn）證實，巴士由包商營運，並無機械故障；司機也符合健康條件，受過完整訓練，且紀錄良好。

    罹難司機的同事范德維德（Dirk Vandevelde）告訴路透，「身為巴士司機，必須非常小心。這種事可能發生在任何人身上。這很可能是一場不幸的意外，……造成了悲劇性後果。」

    比利時國營鐵路設施營運公司Infrabel發言人指出，列車司機已啟動緊急煞車，但「撞擊力道極為猛烈」。

    比利時境內鐵路網相當密集，鐵路穿越各城鎮與村莊，過去也曾多次發生平交道事故。根據Infrabel網站資料，自2021年以來，比利時已發生168起類似事故，造成36人死亡。

    比利時當局表示，1列火車26日在北部布根豪特平交道撞上1輛學校小型巴士，造成4人喪生。（法新社）

    比利時當局表示，1列火車26日在北部布根豪特平交道撞上1輛學校小型巴士，造成4人喪生。（法新社）

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