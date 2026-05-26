為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    航運專家看荷莫茲海峽 伊朗似已主導收費營運新制

    2026/05/26 21:53 中央社
    航運專家看荷姆茲海峽，認為伊朗似已主導收費營運新制。（法新社檔案照）

    航運專家看荷姆茲海峽，認為伊朗似已主導收費營運新制。（法新社檔案照）

    全球航運權威媒體「勞氏日報」（Lloyd’s List）分析師指出，荷莫茲海峽未來恐會在由伊朗主導的控制下重新開放，而且航運業高層看來已「勉強」接受了這個現實狀況。

    中東商業媒體「阿拉伯海灣商業遠見」（Arabian Gulf Business Insight，AGBI）報導，勞氏日報總編輯米德（Richard Meade）23日表示，儘管許多人仍認為伊朗提議徵收航行服務費是一種談判策略，以結束美國主導的封鎖，但近兩日來，整個航運業對收費通行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的態度已發生重大轉變，業內人士開始往「最終由伊朗來管理海峽」的場景討論。

    米德說，美國、以色列與伊朗的敵對行動終將會結束，船隻貨運量也會恢復，「但業內已有共識，荷莫茲海峽是不可能再恢復到戰前的自由通行狀態」。

    他進一步說明，不久前在香港舉行的一次業內會議中，超過一半的與會者都舉手表示同意，願意考慮建立一套荷莫茲海峽管理系統。而且伊朗軍方最近新成立的「波斯灣海峽管理局」（PGSA），在美伊達成和平協議後也會繼續存在，以管理荷莫茲海峽的航道制度。

    米德另提及，基於國籍優先權和收費制度可能會成為波斯灣航運的管理模式，預計船隻如與中國有關係，即可相對自由地通行；西方船隻則需有雙邊政府的掩護。

    報導強調，包括印度、日本和韓國在內的各國政府皆已透過雙邊管道協商，達成有限的船舶通行協議。與中國有關係的船舶，似乎已取得最大通行量。

    米德直言：「海峽將永久分裂，通行權會取決於政治立場，而不是航行自由。」航運市場正開始適應在地緣政治影響下運作的貿易模式。

    海事情報公司HUAX創始人隆戈（Arsenio Longo）向「阿拉伯海灣商業遠見」表示，從近期非伊朗石油油輪的動向可看出，荷莫茲海峽正在以一個截然不同的新架構營運。

    「這條航線的遊戲規則已不再中立」隆戈說，新的營運架構將分為正常航行與受限通行兩種類別，並出現更多的政治過濾、更嚴格的文件要求，以及選擇性運輸。

    勞氏日報海事風險分析師拉南（Tomer Raanan）分析伊朗發布的成功通行資料後表示，伊朗現在已經建立一套有效的荷莫茲海峽通行管制機制。

    拉南還說，伊朗發布資料的動作，似乎像是在向世人展示，「一切都已按照我們新的遊戲規則恢復正常」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播