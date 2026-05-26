黃金熱寮國7人受困洞穴 泰國「睡美人洞」事件救援隊出手營救

曾參與泰國「睡美人事件」救援工作的「慈悲法救援隊」，25日前往事發的寮國洞穴救人。（歐新社）

寮國中部7名村民據稱為了尋找黃金，進入一處偏遠洞穴，但是遇上豪雨引發暴洪受困，至今已6天，曾參與2018年泰國「睡美人洞」（Tham Luang cave）救援的潛水員已投入搜救，展開跨國救援行動。

英國衛報25日報導，該洞穴位於首都永珍東北方約125公里處賽宋本省（Xaysomboun），這批村人是20日進入洞穴。泰國志工救援隊發布的畫面顯示，搜救人員須靠爬行或攀爬，在黑暗、狹窄通道中前進，洞穴內部分路段幾乎被混濁的泥水淹沒。救難人員表示，進入洞穴的一處通道高度僅60公分。

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該救援組織「慈悲法救援隊」（Metta Tham Rescue）行動部門邦卡旺（Kengkard Bongkawong）說，路線本身並不複雜，「問題在於空間，空間非常狹窄，我們的側身、爬行通過，而且岩石十分尖銳」，目前救援兵分兩路，一批在洞穴外持續抽出洞內積水，另一批在洞穴內架設繩索，供救援隊循線前進。

曾參與2018年「睡美人洞」受困事件救援工作的邦卡旺表示，救援隊一度推進到距離推測受困者所在位置約40公尺處，不過由於持續降雨，將沉積物沖入洞穴通道，24日夜間暫停推進，須先清除淤積物，才能側身爬過。

救難人員尚未收到任何受困者的生命跡象，但是邦卡旺表示，他相信，洞穴內的人還存活，因為根據一名設法逃出的倖存者告知，洞穴深處有一處地點尚且高於水面，「洞裡還有空氣」。泰國救援隊技術員登唐（Jakkrit Taengtang）說，救難隊須徒步5公里穿越山區才能抵達洞穴，行動難度取決於雨勢。

據信受困村民是為了獵捕野生動物，以及尋找黃金而進入洞穴，目前還不清楚他們是小規模手工採礦，還是受雇礦業公司，進行砂礦開採工作。由於寮國政府嚴格管控媒體，無法取得官方說法。

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