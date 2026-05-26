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    首頁 > 國際

    俄新法可出兵救海外公民 普廷擴權遭質疑為侵略開後門

    2026/05/26 18:34 編譯管淑平／綜合報導
    俄羅斯總統普廷。（美聯社檔案照）

    俄羅斯總統普廷。（美聯社檔案照）

    俄羅斯總統普廷25日簽署新法，授權在特定情況下可派遣軍隊到外國，協助遭外國拘押或面臨司法起訴的俄羅斯公民。烏克蘭基輔獨立報報導，這項新法實質上是授權普廷，以「保護在外國俄國公民」為名，入侵外國。

    根據基輔獨立報、彭博報導，普廷25日簽署這份俄國國家杜馬13日通過的法律，新法授權總統可向海外部署軍隊，來「保護」面臨外國政府或國際司法機關逮捕、拘押、審判，或者其他俄國認定為迫害的俄國公民。

    俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述這項新法內容，指該法授權的權限，可用於保護未經俄羅斯參與而遭外國法院逮捕或起訴的俄國公民；若俄國公民是被依國際司法機構之命令遭拘押，而該司法機構之管轄權不被莫斯科承認，則可能也會動用俄國武裝部隊。

    目前還不清楚克里姆林宮會在哪些具體情況下引用這項新法。派遣軍隊進入外國將遭監禁人員帶離，有引發與當事國軍事衝突的風險。

    俄羅斯國會通過這項新法時值西方政府正加強打擊「影子船隊」（shadow fleet），這類船隻被用於運送俄國原油，以協助莫斯科規避制裁，維持能源出口。歐洲多國近來已加強對這類船舶的檢查，落實制裁。

    另外，俄國也有意為商船提供護航。俄羅斯總統助理帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）3月曾向俄國《工商日報》（Kommersant）表示，莫斯科計劃提供海軍護航，強化對「影子船隊」的保護。

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