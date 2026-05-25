談判重大進展！美官員：伊朗最高領袖「原則同意」處置濃縮鈾

有美國官員透露，伊朗最高領袖穆吉塔巴「原則上」同意濃縮鈾被處置。（歐新社）

美國與伊朗針對結束戰爭的協議傳已大致談妥，不過針對濃縮鈾議題，成為雙方的分歧點；現談判傳出重大進展，有美國官員透露，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）「原則上」同意濃縮鈾被處置。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，有美國談判代表認為，伊朗最高領袖穆吉塔巴已批准一項和平方案的「大致框架」，「原則上」同意處置其高濃縮鈾。1名川普政府高級官員表示：「他們將開放海峽，以換取我們解除封鎖；他們也將原則上同意處置高濃縮鈾，但接下來的問題是要如何精確執行。」

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這項協議將在不新增通行費的情況下，重新開放這條關鍵海峽，但多項重大問題仍將留待後續談判處置。制裁解除將與伊朗在移出核材料方面的進展掛鉤，同時也會建立一套執行機制，以禁止伊朗未來再進行濃縮活動。

這名美國官員透露，伊朗方面在移出核材料一事上有「民族自尊方面的考量」。該官員強調：「討論的重點其實不完全在於核材料最終會怎麼處置，而是伊朗當局要如何向國內強硬派與民眾交代，以一種既能讓他們說得過去、也能讓我們達成目標的方式來處置。」

這名官員補充說：「即使我們把相關文字調整到一個理想狀態，仍需要數天時間讓它在他們的體制內流轉，並取得批准。」

他重申：「如果伊朗人在濃縮鈾問題上作出重大讓步，那麼我們也會在制裁解除方面作出重大讓步。」不過在最終協議正式簽署之前，伊朗在資產解凍方面將「什麼都得不到」。

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