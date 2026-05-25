堅信伊波拉病毒是騙局！ 民主剛果驚傳襲擊醫院、搶感染者遺體

民主剛果的醫護人員正在運送一名伊波拉病毒感染者的遺體。（歐新社）

伊波拉（Ebola）病毒疫情持續威脅非洲多國，剛果民主共和國（民主剛果）的公共衛生危機正迅速惡化為失控的暴力衝突。由於當地長期飽受武裝叛亂、中央失職與國際援助削減之苦，民眾對防疫體系極度不信任，甚至深信「伊波拉是NGO為牟利捏造的謊言」，導致多處醫療機構接連遭到縱火與武裝襲擊，甚至傳出家屬要求交還感染者遺體的混亂插曲。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）25日證實，民主剛果已發現超過900起疑似病例，其中確診達101起。他憂心指出，當地持續出現暴力衝突，迫使民眾逃離家園，包括醫療及人道援助工作者。人們對於病毒的恐懼正在加深社區對防疫工作的不信任。

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24日晚間，一群憤怒的年輕人突然衝進民主剛果的「蒙布瓦盧綜合醫院（Mongbwalu General Hospital）」，該院收治了大量伊波拉患者。襲擊發生時，現場甚至響起了密集的槍聲，迫使驚恐的醫務人員在混亂中緊急疏散病人。

該醫院醫療主任洛庫杜醫生（Dr. Richard Lokudu）證實，目前尚不清楚是否有人在襲擊中受傷，但這群襲擊者的核心動機，是強烈要求醫院交出兩名不幸死亡的親屬遺體。

這起武裝襲擊的導火線，源於民主剛果當局與世界衛生組織（WHO）推行的「安全且有尊嚴的埋葬」規範。世衛建議伊波拉死者的遺體必須由穿戴防護裝備的專業團隊處理，以防具備高度傳染性的屍體成為擴散源。為此，剛果政府直接下令「由當局全面接管疑似死者的埋葬工作」。

此舉徹底激怒了極度重視傳統喪葬文化的當地家屬。為了遏制病毒傳播，政府更宣布，在民主剛果東北部禁止舉行任何葬禮守靈，並嚴禁50人以上的聚集活動。此令一出，立刻引爆地方民眾與防疫單位的激烈抗爭，不少死者母親甚至在現場痛哭，堅稱孩子只是死於「普通感冒」，痛罵防疫人員是強盜。

除了蒙布瓦盧綜合醫院，人道組織的醫療設施也未能倖免。週六，位於伊圖裡省（Ituri）蒙布瓦盧的一群激進居民，集體襲擊並放火焚燒了國際人道組織「無國界醫生」專門為伊波拉病例設立的隔離帳篷。

洛庫杜醫生無奈指出，這已是當地一週內第三起醫療設施遇襲事件。而在那場縱火襲擊的混亂中，有18名已經出現症狀、高度疑似感染伊波拉病毒的患者趁亂離開了設施，目前下落不明。

負責協調的防疫人員感嘆，這場混亂源於偏遠地區居民與現代醫學的嚴重隔閡。當地甚至廣泛流傳「伊波拉病毒是非政府組織（NGO）和醫院為了騙取國際援助與牟利，而憑空捏造的謊言」。

專家進一步指出，除了對病毒的恐懼，該地區長期飽受武裝叛亂團體暴力、大量人口流離失所、地方政府失職以及國際援助削減等四重困境夾擊，脆弱的醫療設施早已不堪重負。

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