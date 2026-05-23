伊朗一堆高官陣亡卻沒垮！實質掌控者「鐵血兄弟會」背景曝光

穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）繼任為伊朗最高領袖。（路透）

今年2月28日，以色列聯手美軍轟炸伊朗，掌權37年的最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）首日就被炸死，由他的兒子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）繼任。但專家分析指出，背後真正運籌帷幄的，是一群由現任及前任革命衛隊高階指揮官組成的核心「鐵血兄弟會」。

根據《紐約時報》報導，儘管伊朗高級官員都聲稱，目前所有核心事務均由現年56歲的繼承人穆吉塔巴掌控，但專家認為，伊朗的實際決策權，早已超越「家天下」的單一權力，背後是這群有著深刻共同生命經驗的「兄弟會」。這群人的共同標籤，就是參與過1980年爆發、歷時8年的慘烈「兩伊戰爭」。

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報導指出，這群兄弟會成員在1979年革命衛隊成立之初、年僅20多歲或30歲出頭時，就被火速提拔為將領，核心任務是保護新生革命政權與領袖。戰爭結束後，這群人進一步滲透並徹底掌控了伊朗的情報與國安機構。這群人多數與穆吉塔巴擁有極深厚的私人交情。在伊朗國內，他們是手段最狠辣的極端強硬派，不僅狂熱於延續伊斯蘭革命，更在掌管政府國家機器、鐵腕鎮壓異議分子時，發明了無數殘暴手段。

專家分析，正是因為他們擁有相同的出身背景、職業生涯與意識形態，因此即便在近期衝突中，伊朗高層有高達50多名頂級政治與軍事領袖被擊殺，政權依然沒有垮台或癱瘓。報導指出，目前這群核心人物是否正私下角力、試圖為衝突尋找務實的停火退路，外界仍不得而知。這群人中有些在戰前就極度低調，如今為了防範成為以軍的斬首目標，更是全面隱匿形蹤。

根據報導，這群主導伊朗政局的「鐵血兄弟會」核心巨頭，其中最受矚目的當屬國會首長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf），他曾任革命衛隊空軍司令及德黑蘭市長，因上個月代表伊朗與美國直接談判，被視為能與西方溝通的「務實派」政治強人；另外，接掌革命衛隊的特工元老瓦希迪（Ahmad Vahidi）曾是聖城軍首任司令，涉嫌主導1994年阿根廷猶太社區爆炸案；而司法總監埃傑伊（Gholam-Hossein Mohseni-Ejei）則以「絞刑法官」冷酷惡名著稱，長年利用法庭體制大規模逮捕、處決異議人士，被美歐列入制裁黑名單。

此外，掌權核心還包括曾任巴斯基民兵總指揮的前情報頭子塔伊布（Hossein Taeb），他因殘暴鎮壓及綁架外籍人士索要贖金而惡名昭彰；前總司令賈法里（Mohammad Ali Jafari）則發明了去中心化戰術，使伊朗即便遭斬首行動，部隊也能各自為戰；現任最高國家安全委員會秘書長佐加德（Mohammad Bagher Zolghadr）則是軍事融入政治階級的典範，在今年3月接掌國安會後，負責確保伊朗的政治、軍事、國安與司法齒輪能百分之百同步運轉。報導稱，這群情報兄弟會徹底壟斷了國家機器，成為當前伊朗真正垂簾聽政的統治集團。

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