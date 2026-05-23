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    首頁 > 國際

    岡田克也談眾院敗選 稱質詢台灣有事遭網攻是主因

    2026/05/23 16:57 中央社
    日本前副首相、前外務大臣岡田克也。（美聯社檔案照）

    日本前副首相、前外務大臣岡田克也。（美聯社檔案照）

    日本前副首相、前外務大臣岡田克也接受「讀賣新聞」專訪，談及今年2月眾議院選舉失利時表示，他在國會追問首相高市早苗「台灣有事」是否屬於日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發網路攻擊與抹黑，是敗選原因之一。他並表示有意再戰下次眾院選舉。

    岡田克也認為首相缺乏多元建言且視野不夠寬廣，恐在重大決策上產生盲點。

    72歲的岡田曾連續12次當選眾議院議員，在舊民主黨執政時期擔任副首相與外務大臣。去年11月於眾院預算委員會質詢「台灣有事」時，引出首相高市早苗表示相關情況「可能構成存亡危機事態」，日本可行使集體自衛權。該答詢被視為牽動中日關係的重要發言，也使岡田在網路上遭到大量批評。

    今年2月眾院選舉，他在三重3區敗給自民黨候選人，結束長年國會生涯。自1996年日本導入小選區制度以來，三重縣從未被自民黨全面壟斷，但這次4個選區全數由自民黨拿下。

    岡田受訪時回顧，「不管有什麼理由，那場選舉都絕對不能輸，這都是我的不足導致」。他列舉3大敗選原因，首先是高市早苗的超高人氣，其次是新成立的中道改革連合未能獲得足夠認同，最後是社群媒體上的不實攻擊。

    談到導致網路攻擊的那場質詢，岡田認為，所謂「存亡危機事態」代表自衛隊將行使武力。「簡單來說，就是日本會與美國一起對中國作戰。作為首相，不該輕率地做出這種發言。」

    他也表示，因為這場質詢，自己在選戰期間反遭部分網友指控為「中國間諜」，「最後變成好像是提問的我有錯，令人非常遺憾」。

    另一方面，岡田也為選前由立憲民主黨與公明黨組成的「中道改革連合」辯護，認為在野勢力整合方向並沒有錯，只是缺乏足夠時間向選民說明。他強調，「如果在野黨不團結，就不可能實現政權輪替」。

    雖然落選，岡田表示，目前已重新展開政治活動，持續拜訪地方支持者與企業，未來也計劃舉辦與選民交流的座談會。他也表明，「參選下一屆眾議院選舉是大前提」，希望重新整頓三重縣在野勢力。但他也坦言，由於自民黨大勝，「下一次眾議院選舉恐怕還有很久才會舉行」，希望先在明年舉行的統一地方選舉支援其他候選人，力助他們當選。

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