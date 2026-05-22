控烏克蘭蓄意攻擊學生宿舍 普廷怒了：這是恐怖攻擊

救難人員22日在現被俄羅斯制控制的烏東盧甘斯克地、據稱遭烏克蘭無人機夜襲的1棟學生宿舍的瓦礫堆中搜救。（路透）

俄羅斯總統普廷22日表示，烏克蘭軍隊蓄意攻擊位於現由俄國控制的烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）的1棟學生宿舍，斥之為恐怖攻擊。

普廷說，攻擊造成至少6人死亡，39人受傷，15人失聯；緊急救難人員目前仍在現場搜救。普廷將此事件定調為恐怖攻擊，指控烏克蘭蓄意攻擊平民。

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同日稍早，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指控烏克蘭在盧甘斯克犯下「駭人罪行」，必會將該負起責任者繩之以法。

路透無法立即獨立核實盧甘斯克攻擊，烏克蘭方面也未立即就此置評。

根據俄國官員的說法，烏克蘭發射無人機夜襲擊盧甘斯克州的1所學院。俄國當局發布的照片​與影片顯示，救援人員正用擔架從瓦礫堆中抬出1名男子，建築物嚴重受損，其中1棟看似部分坍塌，火勢仍在燃燒。

俄羅斯在2022年逕自宣布擁有包括盧甘斯克在內的4個烏克蘭地區的主權，基輔稱俄國此舉是非法搶地，目前正致力打退俄軍以收復盧甘斯克。

烏克蘭首都基輔本月中旬遭俄軍發射無人機與飛彈攻擊，基輔1棟公寓被飛彈擊中並造成24人死亡，烏克蘭總統澤倫斯基事後揚言採取報復行動，隨後出動近600架無人機夜間襲擊俄羅斯多地。

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