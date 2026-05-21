發表捆綁活動人士嘲諷影片 以色列安全部長引發強烈抗議

以色列國家安全部長班吉維爾20日發表1段影片，內容是來自前往加薩船隊的活動人士遭拘留。圖為班吉維爾在被拘留的活動人士中間揮舞著以色列國旗。（路透）

以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）20日發表1段影片，內容是來自前往加薩船隊的活動人士遭拘留，他們雙手被綑綁還跪在地上。班吉維爾此舉引發國際社會強烈譴責，連總理納坦雅胡也批評其行為。

根據《法新社》報導，以軍在海上攔截了前往加薩的船隊的船隻，並在南部港口阿什杜德（Ashdod）拘留數百名外國活動人士。班吉維爾發表名為「歡迎來到以色列」的影片，顯示活動人士遭拘留模樣，背景音樂還不時響起以色列國歌。

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影片還顯示，班吉維爾在被拘留的活動人士中間揮舞著以色列國旗，並對他們進行嘲諷。

這部影片迅速引發國際社會的強烈抗議。美國駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）在X上說「所有以色列高級官員都對班吉維爾的卑鄙行徑表達憤怒和譴責。船隊行動是1場愚蠢的噱頭，但班吉維爾背叛了他國家的尊嚴。」

加拿大、澳洲、紐西蘭、西班牙、波蘭和土耳其也譴責了此事件。加拿大總理卡尼稱，船隊上平民遭受的待遇令人髮指，並表示將召見以色列大使。

納坦雅胡與以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）也加入譴責。納坦雅胡指出，班吉維爾對待活動人士的行為不符合以色列的價值觀和規範，並補充當局將盡快將活動人士驅逐出境。

薩爾則聲稱，班吉維爾明知故犯地以可恥舉動損害以色列利益，且他並非他第一次這樣做。

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel ???????? pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר （@itamarbengvir） May 20, 2026

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