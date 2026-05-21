非洲伊波拉疫情已139死 WHO：「最有希望」疫苗恐等9個月

世界衛生組織週三警告，針對這次特定伊波拉病毒種，「最有希望」的候選疫苗，可能需要長達9個月才能準備完成。圖為剛果民主共和國Rwampara一家衛生中心，紅十字會工作人員抬著一名死於伊波拉病毒病人的棺材。（美聯社）

剛果民主共和國及鄰國烏干達的伊波拉疫情已成為「國際關注公共衛生緊急事件」，在病例和死亡人數持續攀升之際，世界衛生組織（WHO）週三（20日）警告，針對這次特定伊波拉病毒種，「最有希望」的候選疫苗，可能需要長達9個月才能準備完成。

綜合外媒報導，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦表示，目前已有600例疑似伊波拉病例、139例疑似死亡病例，但由於病毒檢測需要時間，預期數字還會上升。目前剛果民主共和國已有51例確診病例，鄰國烏干達則有2例確診個案。

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WHO顧問穆爾蒂（Vasee Moorthy）表示，目前有2款針對Bundibugyo型伊波拉病毒的候選疫苗正在研發，但兩者都尚未進入臨床試驗。

報導指出，目前已知有4種伊波拉病毒會使人類致病，剛果民主共和國過去多次遭遇薩伊型（Zaire）疫情，而這波Bundibugyo型病毒種，過去只造成2次疫情，雖然致死率低於其他伊波拉病毒種，但因較罕見，防治工具也更少。

穆爾蒂表示，目前最有希望的Bundibugyo型候選疫苗，是採用與針對薩伊型伊波拉疫苗相同的技術基礎。不過，目前尚無可供臨床試驗的劑量，依現有資訊判斷，「可能需要6到9個月」才能準備好。

至於第二款可能疫苗，穆爾蒂表示，該疫苗使用與阿斯特捷利康（AZ）COVID-19疫苗相同的平台，目前正在製造中，但尚無動物實驗數據支持其有效性。「該疫苗可能在2到3個月內提供劑量進行臨床試驗，但仍有很多不確定性。」

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