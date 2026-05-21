本週攤牌！路透：川普擬降低緊急支援北約兵力

消息人士透露，川普政府計劃於本週通知北約盟國，美國將削減對「北約部隊模式」的貢獻。（法新社資料照）

3名消息人士透露，川普政府計劃於本週通知北大西洋公約組織（NATO）盟國，美國將削減對「北約部隊模式」（NATO Force Model）的貢獻，降低於重大危機發生時可供北約調用的兵力總數。

根據「北約部隊模式」，北約成員國確立了一批維持高度戰備狀態的部隊，該部隊取代了北約快速反應部隊（Nato Response Force），可以在衝突或任何其他重大危機發生時立即啟動部署。

請繼續往下閱讀...

路透報導，不願具名的3名消息人士稱，雖然「北約部隊模式」的具體組成仍是無法公開的機密，但五角大廈已決定削減投入的兵力。

此前美國總統川普曾明確表示，希望歐洲國家接手維護歐洲大陸安全的主要責任。本週即將向北約盟國傳達的訊息，正是上述政策落實的最新跡象。

儘管部分細節尚未明朗，但消息人士指出，美方22日將在布魯塞爾舉行的國防政策高層會議中，宣布削減軍事部署的意向。

美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）日前公開表示，即使歐洲盟國接手主導常規部隊部署，美國仍將持續透過核子武器保護北約成員國。

消息人士稱，美方22日很可能派出柯伯吉的助手、國防部政策副次長韋勒茲－葛林（Alexander Velez-Green）出席會議。1名消息人士補充，調整「北約部隊模式」是柯伯吉團隊於北約領袖7月安卡拉峰會登場前的首要任務。

對此，北約秘書長呂特（Mark Rutte）在布魯塞爾對記者表示，他無法透露美國即將發布的聲明，但此舉「在意料之中」，因為北約正在尋求「結束對單一盟友在國防方面的過度依賴」。

呂特說，「我認為這在意料之中，發生這樣的事是理所當然的。」五角大廈尚未對事件發表回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法