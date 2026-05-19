高市早苗借戴李在明眼鏡拍合照 日本內閣推文評語「很速配」

高市早苗借戴李在明的舊眼鏡，並一起合照。（擷取自日本內閣廣報室X）

南韓總統李在明今天在他的故鄉慶尚北道安東市，接待來訪的日本首相高市早苗。高市早苗這次帶給李在明的伴手禮之一，是福井縣鯖江市製造的鏡框，鯖江是全球聞名的「眼鏡聖地」，而福井則是高市早苗的老公山本拓的故鄉，算是有間接的淵源。

今天晚宴後，高市早苗趁著李在明試戴新鏡架時，借戴了李在明的舊眼鏡，並一起合照，日本內閣廣報室在社群平台X推文，評語還說「很速配」。

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高市早苗在今天日韓領袖會談後的記者會中，強調日韓兩國未來不但還要繼續進行互訪「穿梭外交」，平時也要常通話，她還俏皮地說下次想帶李在明去泡溫泉，她說「去哪裡呢？我想帶你去一個美麗的地方」。

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