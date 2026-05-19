凍未條了！北約考慮佈署荷姆茲 保護船隻通行

荷姆茲海峽持續封鎖，使油價飆漲，加劇經濟困境。（路透）

彭博19日報導，北約1名高級官員透露，北約正就若荷姆茲海峽7月初之前仍未開放，將協助船隻通行該關鍵水道的可能性。北約國家1名外交官證實，該構想已獲得一些成員國支持，但尚未取得一致同意。北約國家領導人將於7月7日至8日，在安卡拉舉行會議。

報導指出，此舉將標誌著該軍事同盟對伊朗戰爭的戰略轉變。迄今北約堅持，只有戰鬥停止，且能夠組成一個聯盟後，才會介入荷姆茲海峽，該聯盟將包含許多非北約國家。

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然而，荷姆茲海峽持續封鎖已使能源價格飆升、成長預期暴跌，加劇經濟困境。北約沒有立即回應評論要求。

在2月底美國與伊朗開始轟炸伊朗後，伊朗封鎖荷姆茲海峽，作為報復。該水道自此成為美國與其北約歐洲盟邦的緊張來源，這些盟邦拒絕川普總統協助重啟該海峽的要求。

川普多次對歐洲盟邦的回應表達不滿，華盛頓近期宣布將從德國撤出5000名部隊。

這名北約高級官員說，儘管一些成員國仍反對授權對該海峽展開軍事任務，但如果封鎖持續下去，他們將支持該想法。北約國家名外交官說，一些盟友確實支持介入，協助重啟荷姆茲該海峽，但其他一些國家仍不願捲入這場衝突。

一些北約成員國，例如西班牙，明確反對這場戰爭。馬德里甚至禁止美國使用其領空和基地攻擊伊朗。然而，大多數盟國已悄悄允許美軍使用其基地，並提供後勤支援。

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