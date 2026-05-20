IPAC串聯30國議員發布聲明：台灣人永遠是自身命運的主人！

IPAC發表聲明。（圖翻攝自IPAC官方X）

川習會拿台灣當作談判籌碼的質疑聲浪不斷，國際盟友挺台聲音四起。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）週二（19日）串聯30個國家及歐洲議會議員發布聲明，強調任何涉及台灣地位與前途的國際討論，台灣都必須參與其中！

IPAC串聯來自30個國家、共71位國會議員發表聲明：「對中政策跨國議會聯盟將持續秉持捍衛民主原則與法治的共同承諾，並肯定台灣長久以來維持民主自治的狀況。數十年來，台灣人民實踐民主，使其蓬勃發展，並證明只要體制公開透明且具代表性，自由就能茁壯成長。」

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「台灣的自決權利必須獲得尊重，不容外力脅迫。IPAC強調，台灣必須參與任何涉及其地位與前途的國際討論。任何攸關台灣安全的國際討論，都不該把兩千三百萬台灣人民拒於門外。這種做法不僅錯誤，更為危及國際秩序的穩定。我們將繼續與國際社會攜手，堅定與台灣站在一起，確保台灣人民永遠是自身命運的主人。」

Here's what parliamentarians from 30 countries had to say about Taiwan... ????????



關於台灣的未來，來自全球 30 國的國會議員這麼說⋯⋯ ???????? pic.twitter.com/rXozQmgOd0 — Inter-Parliamentary Alliance on China （IPAC） （@ipacglobal） May 19, 2026

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