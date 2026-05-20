涉嫌新冠疫情前聯手限制貨櫃產量 美起訴中企高階主管

美國聯邦當局正在調查中國企業是否在6年前新冠肺炎疫情爆發前夕，蓄意限制全球海運貨櫃的產量。（路透檔案照）

知情人士透露，美國聯邦當局正在調查中國企業是否在6年前新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發前夕，蓄意限制全球海運貨櫃的產量。

消息人士告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），調查人員一直將焦點置於幾家中國企業，這些企業合計控制全球過半的非冷藏海運貨櫃製造。

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其中兩名消息人士表示，這些公司在2019年底透過限制員工的工時來減緩生產。調查人員認為，這顯示他們共謀削減全球供應並哄抬價格。

美國司法部發言人並未立即發表評論。

這些企業被指控的行為，恰逢全球供應鏈承受巨大壓力前夕。中國於2019年12月通報首批新冠肺炎群聚感染病例，隨後疫情於2020年初蔓延。

根據美國國際貿易委員會（USITC）的資料，在2020年下半年，流通中的海運貨櫃數量，「不足以滿足客戶的儲存需求，以及高於預期的消費者進口需求」。該委員會表示，「需求的意外復甦對分配系統造成衝擊」。

兩名消息人士指出，已有幾名中國企業高階主管遭到起訴。美國司法部預計19日解封起訴書。

這項行動發生在美國總統川普結束北京訪問行程的數日之後。這是自2017年川普在第一次總統任期訪中以來，首度有美國總統訪問中國。

儘管這趟行程缺乏重大突破，川普仍宣稱與中方達成「極佳的貿易協議」。他宣布中國同意購買至少200架波音（Boeing）飛機、更多美國石油，以及更多大豆與其他農產品。

根據中國新華社報導，中國國家主席習近平表示，他在峰會期間與川普就「維護穩定的經貿關係」，以及擴大合作達成「共識」。

消息人士告訴CBS，其中一名中國貨櫃製造業的高階主管，約在3週前於法國被捕，目前仍被拘留中。美國官員打算將他引渡至美國。

兩名消息人士表示，川普政府官員試圖不讓此案曝光，直到「川習會」結束之後。

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