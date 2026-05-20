提振戰時士氣 伊朗為「願為國犧牲」情侶舉辦大型集體婚禮

在伊朗德黑蘭由伊斯蘭革命衛隊（IRGC）主辦的「犧牲生命」集體婚禮上，一對新人搭乘漆成粉紅色、裝飾著鮮花的軍車抵達現場。（法新社）

伊朗政府18日在德黑蘭為宣示準備在與美國和以色列的戰爭中犧牲生命的愛國情侶，舉行大型公開集體婚禮。

據伊朗媒體報導，這些在18日晚間舉行的儀式，在首都幾個主要廣場進行，共有數百對新人參與，其中超過100對是在德黑蘭市中心廣闊的伊瑪目侯賽因廣場（Imam Hossein square）舉行。

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為提振戰時士氣，國家電視台轉播這些儀式。這場因美以兩國於2月28日發動大規模聯合空襲而引爆的戰火，目前正處於脆弱的停火狀態，而美國總統川普仍頻頻威脅要對伊朗採取新的軍事行動。

伊朗官方媒體報導，參與者已報名參加所謂的「犧牲生命」（self-sacrifice）計畫。參與該計畫的民眾承諾在戰爭中冒生命危險，例如在發電廠外築起人鏈。

伊朗當局表示，已有數百萬人報名參與，其中包括國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）與總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）等高層人士。

這是德黑蘭政權展現國家團結與戰備狀態的廣泛活動之一。德黑蘭多個廣場18日也搭起帳篷，由軍方人員提供基本槍枝使用的教學。

法新社的影像顯示，在婚禮中，新人們搭乘架設機槍的軍用吉普車，抵達伊瑪目侯賽因廣場，並在神職人員主持的舞台上完成婚禮。

舞台上裝飾著氣球，以及最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）的巨幅畫像。在開戰首日，其父兼前任最高領袖阿里．哈米尼（Ali Khamenei）遭擊斃後，他便躍升至該職位，但迄今尚未公開露面。

在梅爾通訊社（Mehr）發布的影片中，一名身穿白色伊斯蘭婚紗、未具名的年輕女子依偎在新郎身旁說：「當然，國家正處於戰爭中，但年輕人也有結婚的權利。」

一名穿著深色西裝的男子身旁伴著未婚妻，他表示，很高興這個場合適逢伊瑪目阿里（Imam Ali）與先知穆罕默德之女法蒂瑪（Fatima）的結婚紀念日，阿里受到伊朗占多數的什葉派穆斯林所尊崇。

他說：「我們得到他們的祝福。此外，我們也來向街頭的民眾獻上最誠摯的祝福。」

梅爾通訊社指出，光是在伊瑪目海珊廣場的儀式，就有110對新人參與。法新社的影像顯示，大批前來祝賀的民眾手持玫瑰花在旁觀禮。

自戰爭爆發以來，伊朗當局幾乎每天都舉行大型親政府集會，試圖凸顯衝突期間的民眾動員力量。

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