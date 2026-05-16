因應俄軍廉價無人機戰術 烏克蘭公布低成本防空系統

烏克蘭軍工企業Fire Point公布的FP-7.x攔截飛彈模擬圖。（圖擷取自Fire Point）

俄烏戰爭讓防空飛彈消耗速度遠超預期，烏克蘭如今開始嘗試自行打造反彈道攔截系統。烏國軍工企業Fire Point近日公布名為「Freya」的新型防空架構，主打以較低成本攔截彈道飛彈，並宣稱未來不僅部署於烏克蘭，也希望進入歐洲防空市場。

在俄烏衝突中，俄軍頻繁發射彈道飛彈與大量廉價無人機，迫使烏克蘭必須使用愛國者（Patriot）等高價攔截彈進行防禦。俄烏戰爭期間，烏軍長期面臨以高價攔截彈反制低成本目標的壓力。

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根據軍聞網站《Defence Blog》報導，Freya計畫核心目標之一，是降低攔截彈道威脅的成本。該系統配備烏國自製的「FP-7.x」輕型攔截飛彈，透過複合材料與輕量化設計，試圖以較低成本執行反彈道任務。

該系統可與多種北約（NATO）現役雷達與指管系統整合。報導指出，系統的尋標器技術來自德國迪爾防務（Diehl Defence），指揮中心則採用挪威康斯伯格（Kongsberg）的系統。

Freya可與瑞典紳寶（SAAB）、法國達利斯（Thales）及德國亨索德（Hensoldt）等歐洲主流防空雷達連線，整套系統並透過北約標準的「Link-16」戰術資料鏈進行整合。

從進口國轉向供應端 烏克蘭欲插旗歐洲防空網

目前烏克蘭軍方同時操作愛國者、NASAMS、IRIS-T與SAMP/T等多國防空系統，需要整合不同來源的雷達與防空架構。Fire Point此次則試圖解決跨系統連線問題，並將Freya定位為泛歐洲防空計畫，而非單一的烏克蘭國產武器。

Fire Point共同創辦人什蒂利爾曼（Denys Shtilierman）表示，這款攔截彈未來不僅將出現在烏克蘭，也將出現在整個歐洲的天空。隨著北約成員國持續增加防空投資，烏克蘭正試圖從防空系統的進口國，轉型為歐洲反飛彈市場的潛在供應者。目前Freya仍停留在公開架構與規劃階段，尚未公布實彈測試時程。

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