美伊「核談」現曙光？美媒：擬簽一頁備忘錄終結戰事

美國海軍3日公布的照片顯示，布希號航空母艦已經抵達阿拉伯海。美國務卿魯比歐 5日表示，儘管還未取得伊朗的高濃縮鈾，但對伊朗軍事行動已達目標。（法新社）

美國網路新聞媒體Axios在6日獨家報導，美國與伊朗正接近達成一項具指標性的協議。雙方官員透露，1份僅1頁篇幅的「諒解備忘錄」（MOU）有望為終結當前衝突鋪路，並作為後續核子談判的架構基礎。

根據2名美國官員及其他消息來源透露，白宮認為目前的談判進展順利，預計未來48小時內將收到伊朗對協議中幾個關鍵點的最終回應。雖然目前尚未達成最終協議，但這已被視為自戰爭爆發以來，雙方最接近達成協議的時刻。

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該備忘錄共14項內容，由美國總統川普特使魏科夫與川普女婿庫希納，透過直接或間接管道與伊朗官員磋商。內容擬宣布結束區域戰事，並啟動為期30天的密集談判，以敲定更具體的長期協議。

在核心條款方面，伊朗將承諾暫停鈾濃縮活動，美方則同意逐步解除制裁，並釋放數十億美元遭凍結的伊朗資金；雙方同時鬆綁荷姆茲海峽的通航限制。協商期間，美國海軍封鎖與伊朗對航運的限制將逐步解除，但若談判破裂，美軍有權恢復封鎖或採取軍事行動。

外界關注的濃縮鈾暫停期限，目前仍在協商階段。美方主張20年、伊朗提出5年，知情人士透露，目前可能的妥協點落在12至15年之間。且在暫停期結束後，僅能將濃縮等級維持在3.67%的低濃度水平。協議中還包含伊朗同意撤離境內的高濃度濃縮鈾，消息指出，目前討論的選項之一，是將這些高濃度濃縮鈾轉移至美國境內。協議還規定，伊朗承諾不發展核武，不從事武器化相關活動，並可能同意不運作地下核設施，同時接受聯合國檢查人員的突擊查核。

不過，美方也坦言，伊朗領導階層內部立場分歧，協議能否順利拍板仍存在不確定性。部分條款亦將取決於最終協議內容，若談判破局，可能導致戰火重燃或陷入僵局。

美國國務卿魯比歐5日表示，相關談判涉及高度複雜的技術與政治問題，「不需要在一天內完成協議」，但強調必須建立清晰的外交架構，釐清伊朗願意談判的範圍與讓步幅度。他同時批評伊朗部分領導人「腦袋瘋狂」，對他們是否會真正簽署協議表示懷疑。

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