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    首頁 > 國際

    美發起新聯盟重啟荷姆茲海峽 法外長稱與英法行動形成互補

    2026/05/01 17:13 編譯謝宜哲／綜合報導
    法國外交部長巴霍今（1）日表示，由美國發起旨在重新開放荷姆茲海峽的新聯盟，將與英法兩國牽頭的類似行動形成互補。（歐新社）

    法國外交部長巴霍今（1）日表示，由美國發起旨在重新開放荷姆茲海峽的新聯盟，將與英法兩國牽頭的類似行動形成互補。（歐新社）

    法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）今（1）日表示，由美國發起旨在重新開放荷姆茲海峽的新聯盟，將與英法兩國的類似行動形成互補，而非競爭。

    根據《法新社》報導，1名美國官員4月30日證實，美國正在發起1項名為「海上自由架構」的國際聯盟，以重啟荷姆茲海峽的航運。

    英國和法國也持續主導與荷姆茲海峽相關的海上行動，近日與50多個國家舉行會議，旨在衝突結束後派遣多國部隊確保該海峽的安全和貿易暢通。

    巴霍1日在訪問沙烏地阿拉伯和阿曼後於阿拉伯聯合大公國首都阿布達比表示，美國的任務性質與英法建立的任務性質不同，彼此形成互補。

    巴霍指出，他已向波斯灣盟友通報英法倡議，該倡議已進入「高級」階段。而美國的計劃與英法發起並正在重點推進的倡議並不衝突。

    當被記者問及法國是否會加入美國的計劃時，巴霍則稱現階段不予置評。

    巴霍最後說，英法聯合行動目前已進入後期階段，計劃已最終敲定，此行目的是向一些親密盟友介紹此項行動的構想。

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