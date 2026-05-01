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    首頁 > 國際

    中國星巴克要業績！她辛苦賣出大單 客人傳飯店地址：洗乾淨找我

    2026/05/01 16:31 即時新聞／綜合報導
    中國星巴克示意圖。（歐新社，右取自微博。本報合成）

    中國星巴克示意圖。（歐新社，右取自微博。本報合成）

    距離端午節還有一個月以上，中國星巴克近日卻已因「粽子」鬧上熱搜。中媒報導，多名星巴克員工在網路上投訴，指門市下令要求每人都要賣到不等額度的「星冰粽」，達成「粽子指標」，引發討論。最誇張的是，一名女員工近日投稿表示，門市給員工訂了每人幾十套禮盒的任務，她好不容易找熟客談了50套大單，沒想到客人隨後就發了飯店網址，並稱：「洗乾淨晚上來找我」，讓她快要崩潰。

    中國微博有星巴克女員工投稿表示，今年的端午粽子業績，門市直接訂了每個人幾十套的要求，賣不完就每天開會罵，他們只好到處找熟客。沒想到，好不容易談了50套大訂單，客戶下秒卻發來奢華飯店的定位說：「洗乾淨20:30來找我。」

    發文員工崩潰表示，一邊是領導每天的「PUA」（職場精神控制），一邊是客戶的齷齪要求，她甚至一瞬間覺得「不然就答應算了」。她表示，現在回頭想想，星巴克的粽子指標，到底是賣產品，還是逼員工用尊嚴換業績？「把員工逼到只能用這種方式衝業績，這種企業文化真的正常嗎？」

    貼文一出，引發熱議。網友紛紛表示：「別做傻事」、「離職吧，不值得」、「再好的歐美企業，到了中國，換成中國經理，多會入鄉隨俗」；還有網友聲稱自己是星巴克常客，表示：「我常去的這家店，店員告訴我，這個指標只是下達給店經理，其他人無論全職或者兼職都是沒有指標的。說白了就是看這家店的經理人品怎麼樣了。」、「50套粽子就能換個姑娘？這比大饑荒時代還荒謬。」

    中國微博有星巴克女員工投稿表示，好不容易談了50套大訂單，客戶下秒卻發來奢華飯店的定位說：「洗乾淨20:30來找我。」（取自微博）

    中國微博有星巴克女員工投稿表示，好不容易談了50套大訂單，客戶下秒卻發來奢華飯店的定位說：「洗乾淨20:30來找我。」（取自微博）

    客戶傳來齷齪要求。（取自微博）

    客戶傳來齷齪要求。（取自微博）

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