日本絨毛玩具清洗公司巧手 每年助超過1萬隻娃娃「重獲新生」

日本有專門清潔娃娃的公司，其對娃娃的照護手法如同高級SPA般，在社群媒體上走紅。（法新社資料照）

破舊的皮卡丘玩偶、歷經滄桑的泰迪熊或帶有污漬的毛絨玩具，都能在日本一家洗衣服務公司重獲新生，讓心愛的玩具恢復得乾乾淨淨。

《法新社》報導，擁有30年經驗的專業清洗師傅志村正和正在為一隻狀況良好的寶可夢玩偶進行蒸汽淋浴。在溫和的泡沫擦拭後，他仔細地為它刷毛，動作就如同照顧新生兒般小心翼翼。

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這些玩偶在他工作的地方「ネットで洗濯.com」接受細緻照顧的影片，讓社群媒體上的玩偶愛好者為之著迷，使這項高端布料護理服務在網路上爆紅，並吸引了來自世界各地的顧客。

志村告訴法新社，「在手洗的過程中，我會仔細感受它是什麼樣的材質，並評估材料的狀況等等，在清洗時用雙手輕柔地按摩它。」

志村是「ネットで洗濯.com」的10幾位經認證專業清洗師傅之一。雖然該公司數十年來一直在清洗軟質玩具，但近年來，隨著Z世代對毛絨玩具的喜愛以及日本對所有可愛事物的熱愛，社群媒體上的爆紅貼文讓業務蓬勃發展。

如今，該服務每年清洗超過1萬隻毛絨玩具，而十年前每年大約只有1200隻。該公司的公關經理森久子表示，有些人甚至「專程來到日本，目的就是為了清洗他們的毛絨玩具，在進行清洗的期間，他們就在日本各地旅遊。旅行結束時，就把毛絨玩具接走。」

志村說，「有些客戶希望保留玩具上特定的抓痕或塗鴉，因為這些痕跡有時承載著珍貴的回憶。這些物品擁有特殊的回憶。衣服也是如此，但對毛絨玩具來說更是如此，我們明白顧客將它們視為家庭的一份子」。

志村表示，「絕對不能在清洗玩偶放鬆警戒，當顧客對結果感到滿意時，就是我們最有成就感的時刻。」

???????? Japan cleaner goes viral with spa-like service for plushies



A worn-out Pikachu plushie, tired teddy bear or stained stuffed animal can all get a new lease of life at a Japanese laundry service, making beloved toys squeaky clean again. pic.twitter.com/BV1Nkou8ME — AFP News Agency （@AFP） April 30, 2026

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