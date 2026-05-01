長照悲歌或衝動犯案？84歲婦雙刀殺91歲姊 伴屍數小時清理現場

台南84歲婦人持雙刀殺姊，疑伴屍數小時清現場，且當下未坦承犯案，因涉滅證、逃亡遭羈押。（民眾提供）

台南4月28日深夜發生離奇命案，84歲葉姓婦人持刀殺死91歲胞姊，葉婦疑似在犯案後伴屍數小時清理現場，翌日凌晨才通知家屬，台南地方法院也依滅證等理由裁定羈押。

據了解，兩姊妹原本未同住，這6、7年來可能胞姊身體不好，才請葉婦租電梯公寓同住，她們在案發前一天才向衛生局申請長照。葉姊性格內向，雖然里內有日照中心也不想前往，鄰居回憶，常看見葉姊獨自散步，但近1、2個月幾乎沒看到她，只有偶爾下樓透氣，可能有長達1個禮拜足不出戶。

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警方認為，這段與外界斷聯的時間，可能埋藏犯罪動機，而且警方獲報時，第一時間葉婦並未坦承犯案，只是說姊姊想去死，之後才坦承是持水果刀與菜刀，協助胞姊自殺。

​二分局員警抵達時，葉婦已初步清理過衣物與現場，中間數小時內，她獨自伴屍，最後才通知姪子，2人不曉得是誰先報案。面對犯案細節，葉婦也語帶保留，加上有滅證疑慮，台南地檢署聲請羈押。

​台南地方法院指出，葉婦雖坦承犯行，但院檢考量葉婦有逃亡疑慮，且有滅證舉動，因此裁定羈押。

這件命案，到底是長照的悲歌、還是衝動型犯案？警方內部也有疑慮，因為犯案手法與刻意滅證行為，使案情增添疑點，是否在極度壓力下萌生殺機，有待院檢進一步抽絲剝繭。

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