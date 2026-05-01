譴責以色列攔截加薩物資船隊 義大利要求立即釋放船員

向加薩運輸人道物資的船隊，遭以色列攔截拘留。（路透）

以色列4月29日在希臘周邊海域攔截開往加薩的人道援助船隊，扣押船隻並拘留船員。此舉引發義大利等國不滿，譴責以國並要求立即釋放遭「非法拘留」的船員。

致力突破以色列封鎖，為加薩運輸人道物資的「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）痛批以國攔截船隊的行為屬海盜行徑。義大利和德國外交部聯合聲明強調，兩國深度關切本起事件的後續發展，在未點名以色列的情況下，呼籲「全面尊重國際法」以及避免做出「不負責任行為」，強調會確保本國公民安全。

請繼續往下閱讀...

由義大利總理梅洛尼領導的極右派政府，為特拉維夫在歐洲最緊密盟友之一，雙方卻在近期出現分歧。羅馬政府此前才批評以色列攻擊黎巴嫩，造成數百人死亡及上千人受傷。

全面掌控加薩走廊的以色列，始終否認阻礙向200多萬加薩民眾輸送物資，反指國際船隊人員，是一群尋求曝光的政治煽動者，包括去年10月攔截瑞典社會運動人士童貝里（Greta Thunberg）在內，超過450名人員參與的船隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法