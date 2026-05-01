決裂了？ 國民黨中央對他「急急如律令」趙少康再嗆：何時變成這樣獨裁......

前中廣董事長趙少康（左）遭國民黨臉書點名批評。（資料照）

國民黨中央昨日深夜發出千字聲明，點名批評前中廣董事長趙少康對於「黨版軍購案」的說法違背政黨運作邏輯。趙少康今日不甘示弱，於臉書發文表示驚訝，質疑黨中央針對他「急急如律令」，但對於副主席季麟連指控立法院長韓國瑜「賣黨求榮」的嚴重言論至今仍不處分、不道歉。

趙少康今天在臉書發文表示，對於昨天國民黨半夜急急如律令發千字文針對自己，他表示很驚訝。為了一個「軍購到底有沒有黨版」的問題，可以這麼快對自己開火；但對於季麟連副主席公開要求開除韓國瑜、甚至指控「賣黨求榮」這麼嚴重的言論，卻至今沒有清楚回應，這不是刻意的避重就輕嗎？

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趙少康指出，這也不是黨主席在韓國瑜臉書底下回一句「辛苦了」就能解決的事。到現在為止，不道歉、不處分、不下台，好像什麼事都沒發生過。可以在大街上罵人，再在小巷子輕輕帶過，這樣就算了嗎？

趙少康主張，黨主席應該對季麟連做出明確處置；如果背後有人指使，指使人就該把話講清楚；如果沒有影武者，就是季麟連自己要負責，該開除就開除，該下台就下台，否則留在副主席位置上，只是在破壞團結。

回到「軍購黨版」這件事，趙少康提出幾個基本問題：國民黨是不是一個民主政黨？如果是，那是不是應該尊重黨團自主？到底是黨中央或智庫提出的版本就叫黨版，還是最後經過黨團會議通過的版本，才叫黨版？

他質疑，如果像黨中央說的，3月5日已經開過黨團大會，通過「3800億+N」是黨版，那請問，既然已經定案，4月29日為什麼還要再開一次黨團大會？如果早就決定了，那再開會的意義是什麼？4月29號黨團大會裡主張8000億、甚至支持不同做法立委超過19位，反而支持3月5號版本的只剩少數。那是不是代表，原本的所謂「黨版」，早就已經沒有共識？否則為什麼要再開一次黨團會議？而且在立法院，正式表決前調整版本，本來就是常態。過去國民黨自己也做過，國會改革法案就改過，很多法案都因為協商而修正。那為什麼以前可以改，現在就變成不能改？甚至把不同意見扣上「違紀」、「賣黨求榮」的帽子，動不動就要開除黨籍，國民黨什麼時候變成這樣獨裁？

趙少康強調，如果照這種邏輯，那4月29日在黨團會議裡主張不同版本的立委，除了韓國瑜，是不是也都要處分？那場會議還是傅崐萁總召親自召開的，甚至還說之後5月還要再開，因為還沒有結論。這不正代表，這本來就是一個可以討論、尚未定案的議題嗎？再來，「3800億+N」，N在國民黨「特別條例」版本的哪裡？既沒有具體數字，也沒有寫進法案，這樣的版本不是一個空的版本？要大家怎麼遵守？政策形成中本來就可以提出各種建議版本，黨中央、智庫可以提，但最後定案，就應該回到立法院黨團，這才是民主政黨的運作方式。

趙少康直言，國民黨現在是在野黨，沒有行政權，最重要的就是立院黨團。既然如此，就更應該尊重黨團的討論與決議，而不是用獨斷方式去壓制不同聲音。至於有人動不動就講誰是誰的走狗，他只能說，這種說法非常無聊。如果說主張8000億但只准動支111億美金被罵是美國走狗，那主張3800億的可不可以說是中共走狗？這樣互相戴帽子沒有意思，真正該做的，是討論什麼對台灣、對中華民國最好。

趙少康坦言，自己提出8000億的整合版本，是希望把不同意見整合在一起「匡列預算」，但只有美國發價書的部分先動支，其餘凍結。這樣既顧及國民黨中央的原則，也兼顧各方立場，為什麼不能理性討論？黨中央為什麼這麼固執？這麼堅持？如果國民黨真的主張一毛都不給，那就把道理講清楚，也會有很多人支持，但國民黨又說只要美國發價書來就會通過，那這種前後矛盾的說法，才會讓外界看不懂。

最後他呼籲，國民黨不要再自相矛盾、自我消耗。該面對的問題要面對，該處理的人要處理，否則鄭習會好不容易累積的一點紅利，很快就會一點一滴被耗掉。

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